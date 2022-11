13 nieuwe medewerkers voor politiezone Vlas

13 nieuwe medewerkers van de politiezone Vlas hebben de eed afgelegd in handen van burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) bijgestaan door korpsoverste Filip Devriendt.

Inspecteurs Alexandra De Bruyne, Kjenta Desimpelaere, Mike Glorieux, Mathieu Huber, Dempsey Kloeck, Axel Lavaert, Laurent Petraroli, Katrien Torfs, Andreas Toye en Simon Verhels vervoegen de afdeling Interventie. Zij komen allemaal rechtstreeks van de West-Vlaamse Politieschool. Jolien Belaen komt uit de privésector en wordt assistent in de afdeling Informatiebeheer/team Gerechtelijk Secretariaat. Mathijs Valcke komt over van de PZ Gent en start als wijkinspecteur in de afdeling Wijkwerking/wijkteam Kortrijk.

Verder wordt er iemand hoofdinspecteur in de afdeling Recherche en Gerechtelijke Steun. Meer info werd niet vrijgegeven omwille van de specifieke uit te voeren taken. Met deze benoemingen is het operationeel kader van de Politiezone Vlas volzet. “Voor het eerst sinds 2002 zijn met 271 man alle functies ingevuld. Geen enkel West-Vlaams politiekorps slaagde daar tot nu toe niet in”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier.