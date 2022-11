Politie Westkust rukt uit voor vandalisme, diefstal en inbraak

Politiezone Westkust heeft afgelopen weekend verschillende meldingen gekregen van criminele feiten. Er werd telkens een pv opgesteld.

Op zaterdag werd in de vroege ochtend een melding gemaakt van vandalisme. In de Leopold II Laan in Koksijde werd een bushokje van De Lijn beschadigd. De glazen wand was vernield en het glas lag op de straat. De brandweer werd ter plaatse gevraagd om het glas op te ruimen. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op maar er zijn geen vermoedens naar de dader.

Zaterdag rond 13.30 probeerde een man tracht in een optiekzaak op de Koninklijke Baan in Koksijde een brilmontuur te stelen door deze om te wisselen met een eigen montuur. De man werd echter door de zaakvoerder betrapt en vooraleer de zaak te verlaten gaf de man de montuur terug. In De Panne wordt man echter door de politie opnieuw opgemerkt terwijl deze een dame een petitie voor doofstomme mensen liet tekenen. De man werd meegenomen naar het bureel. In de Stationsstraat in Adinkerke werd vermoedelijk zaterdagnacht ingebroken in een voertuig. Dat werd zondagochtend opgemerkt. De inbraak werd door de eigenares vastgesteld toen ze wilde vertrekken. Hoewel de wagen werd doorzocht, werd er vermoedelijk niets gestolen. (JH)