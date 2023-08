Politie Westkust betrapt twee illegale vreemdelingen op grondgebied

De politie Westkust moest zondag tweemaal tussenbeide op het grondgebied nadat telkens een illegale vreemdeling werd ontdekt. Beide mannen werden meegenomen naar het commissariaat.

Een eerste keer kreeg de politie zondagavond rond 19.30 uur een melding van een persoon in de Stationslaan in Nieuwpoort. Daar werd een man opgemerkt die zich onder het portaal van het oude financiëngebouw had geïnstalleerd om er wellicht te slapen. De politie kwam ter plaatse en kon achterhalen dat de man afkomstig was uit Pakistan en geen identiteitsbewijs op zak had. Hij werd meegenomen naar het politiecommissariaat om de zaak verder af te halen.

Ook in de nacht van zondag op maandag ontdekte de politie een illegale vreemdeling. In de Noordhoekstraat in Adinkerke werd rond 00.40 uur een man opgemerkt die er aan het rondwandelen was. Het bleek om een man te gaan die in De Panne was aangekomen en naar Brussel wilde reizen om daar zijn asiel aan te vragen. Nadat hij meegenomen werd naar het commissariaat mocht hij beschikken. (JH)