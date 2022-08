Politie waarschuwt voor valse bankmedewerkers die aan huis komen en rekening plunderen

Politiezone Polder (Diksmuide/Koekelare/Houthulst/Kortemark) waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting waarbij een valse bankmedewerker tot bij mensen thuis komt, zogezegd om een verdachte transactie tegen te houden. In werkelijkheid wordt zo de code ontfutseld, de bankkaart meegenomen en geld afgehaald. Er zijn al diverse aangiftes.

De politie wil de bewoners waarschuwen voor deze oplichting nadat er al meerdere aangiftes binnen liepen. De werkwijze van de fraudeurs is telkens dezelfde. “De de slachtoffers worden telefonisch gecontacteerd door een persoon die zich uitgeeft als een medewerker van hun bank”, meldt de politie. “Deze meldt dat hij een verdachte transactie heeft opgemerkt op de rekening van het slachtoffer en dat er een collega-bankbediende onderweg is naar het slachtoffer om deze verdachte transactie tegen te houden. Wat later belt de collega-bankbediende aan bij het slachtoffer en samen loggen zij in op de homebanking van het slachtoffer. Hierbij wordt het slachtoffer gevraagd om zijn persoonlijke pincode in te geven in aanwezigheid van de bankbediende. Eenmaal deze weet heeft van de pincode wordt gevraagd om de bankkaart af te geven aan deze bankbediende en verlaat deze de woning. Korte tijd later wordt er geld afgehaald en worden er diverse betalingen gedaan met de meegenomen bankkaart. Bij de politiezone Polder werd een onderzoek gestart inzake deze feiten. Indien u wordt gecontacteerd met gelijkaardige melding, gelieve steeds uw lokale politie te verwittigen. Bij contact met uw bank zal deze u nooit vragen om in te loggen op uw homebanking en om uw persoonlijke code aan hen mee te delen.” De politie vraagt om bij verdachte handelingen meteen te bellen. (JH)