Politie waarschuwt voor oplichting aan geldautomaten

De politiezone VLAS vestigt de aandacht op minstens twee recente feiten van oplichting aan een geldautomaat in het centrum van Kortrijk. Twee slachtoffers kwamen aangifte doen in het commissariaat. In totaal werd 650 euro buitgemaakt.

Het gaat om feiten die zich voordeden op 12 en 14 augustus. Een jongeman (de oplichter) deed in het bijzijn van een ander persoon (het slachtoffer) aan een geldautomaat op de Grote Markt en in de Doorniksestraat alsof hij dringend cash geld moest afhalen maar dit niet lukte. Hij deed alsof zijn bankkaart niet werkte of beweerde dat hij deze thuis vergeten was.

Daarop vroeg de dader aan de persoon aan de geldautomaat om voor hem een som cash geld af te halen, met de belofte om dit bedrag dan meteen via Payconiq of de bankapp terug te storten.

De slachtoffers gingen in op zijn vraag en overhandigden telkens een aanzienlijke som geld, waarop de verdachte overging tot de (zogezegde) digitale terugbetaling via de smartphone. De dader toonde telkens als ‘bewijs’ zijn scherm met de betalingsbevestiging, zodat de slachtoffers gerust waren dat de betaling in orde was en zij vertrokken aan de geldautomaat.

Screenshots

“Het ging dus niet om een echte betalingsbevestiging maar vermoedelijk om vervalste screenshots”, aldus de politie. “Bij beide feiten slaagde de dader in zijn opzet en kon hij zijn slachtoffers oplichten, een keer 350 euro en de andere keer 300 euro. Hun geld kregen ze dus niet terug. De politiezone VLAS is een onderzoek gestart naar de dader van deze feiten.”

Wie verdachte personen of gedragingen ziet aan een geldautomaat wordt gevraagd om extra aandachtig te zijn. Stel indien nodig het geld afhalen even uit en bel meteen naar 1701.