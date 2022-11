Politie Vlas controleert 9 handelszaken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede, 1 restaurant moet onmiddellijk sluiten

De politiezone Vlas en de inspectiediensten hebben 9 handelszaken verspreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede gecontroleerd op onregelmatigheden. De politie nam 2 barbershops, 2 autogarages en 5 eetgelegenheden onder de loep. Éen restaurant moest onmiddellijk sluiten wegens ernstige inbreuken op de hygiëne. “We wilden duidelijk aantonen dat alle vormen van malafide of illegale handelsprakijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede kordaat en integraal aangepakt worden.”

Op donderdag 10 november heeft de politiezone Vlas een multidisciplinaire controle opgezet in Kortrijk, Lendelede en Kuurne. De politie werd bijgestaan door inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), de FOD Financiën (FIN), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Zo’n negen handelszaken kregen een bezoek. Rekening houdend met lopende onderzoeken en de commerciële activiteiten van de handelszaken die grotendeels in orde waren, wilde de politie enkel algemene resultaten meegegeven. De belangrijkste daarvan is de onmiddellijke sluiting van een restaurant wegens problemen met de hygiëne.

Schijnzelfstandigheid

Daarnaast kon er in éen zaak ook geen aangifte Dimona (registratie van tewerkstelling bij de RSZ) voorgelegd worden. Er waren verder zeven inbreuken op het deeltijds contract, een vaststelling van schijnzelfstandigheid, twee inbreuken op de uitgifte van btw-ontvangstbewijzen en drie inbreuken inzake het bijhouden en kunnen voorleggen van het dagontvangstenboek.

“Telkens werden de nodige processen-verbaal opgesteld”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “De politie- en inspectiediensten wilden met deze gezamenlijke controleactie duidelijk aantonen dat alle vormen van malafide of illegale handelsprakijken in Kortrijk, Kuurne en Lendelede kordaat en integraal aangepakt worden. Dergelijke acties zullen in de toekomst zeker opnieuw uitgevoerd worden.”