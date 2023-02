Politie verijdelt mogelijke aanslag tijdens finale Miss België in Plopsaland, publiek mag weer naar binnen

Zaterdag is in de nabijheid van Plopsaland in De Panne, waar de verkiezing van Miss België plaatsvindt, een man met een wapen opgepakt.

Het gaat om een veertiger die een wapen bij zich droeg en ook een wapen in zijn wagen had, bevestigt Eric Van Der Sypt van het federaal parket. Volgens hem is mogelijk een aanslag vermeden. Het federaal parket voert momenteel het onderzoek en wil voorlopig niet meer informatie kwijt.

De verkiezing van Miss België is in elk geval nog niet gestart: er wordt momenteel een swiping door de politie uitgevoerd op het terrein. Het was aanvankelijk niet duidelijk of de verkiezing van Miss België nog zal kunnen plaatsvinden, maar intussen mag het publiek weer naar binnen. De show zou om 21.30 uur starten, een uur later dan voorzien.

De politie is massaal ter plaatse. © Belga

Onze provincie vaardigt drie dames af die ervan dromen om het mooiste meisje van het land te worden: de Zeebrugse Claire Lansenebre, Janah Vanderper uit Roeselare en de Torhoutse Sjoukje Degraeve.