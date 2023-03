Politie stopt voertuig dat té sportief reed: flessen lachgas in beslag genomen

Rond 1 uur vanmorgen hield een politiepatrouille een voertuig tegen dat gevaarlijk rijgedrag vertoonde in de Nieuwe Koerswijk en Mariakerke. De politie-inspecteurs troffen in de auto lachgas aan.

Het was een patrouille in de Nieuwe Koerswijk en Mariakerke die een voertuig opmerkte dat heel sportief rijgedrag vertoonde. Zo overschreed de personenwagen ruim de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur in de Nieuwpoortsesteenweg richting Middelkerke.

GAS-boete

De patrouille kon de bestuurder en passagier, een 25-jarige man en 21-jarige vrouw, in de wijk Raversijde aan een controle onderwerpen. Tijdens die controle trof de politie twee flessen lachgas aan. De flessen werden in beslag genomen en er volgde een GAS-boete. Voor het onaangepaste rijgedrag stelde de politie ook een onmiddellijke inning op.