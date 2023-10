Politie stelt verschillende pv’s op tijdens nachtelijke controle tegen transmigratie

Politiezone Westkust hield maandagnacht een controleactie tegen transmigratie in de buurt van de Franse grens in Adinkerke. Illegalen werden er niet gevonden maar er werden wel verschillende andere pv’s opgesteld.

“Politiezone Westkust levert voortdurend inspanningen om transmigratie tegen te gaan”, meldt Hélène Ingels van Westkust. “Daarom voeren we regelmatig controles uit in de ruime omgeving nabij de Franse grens. Onze ploeg stelde zich op in Adinkerke en controleerde er verschillende voertuigen in het kader van de strijd tegen transmigratie.”

Verdovende middelen

“Bij deze controles werden twee personen betrapt op het bezit van verdovende middelen. We stelden hiervoor twee processen-verbaal op. Daarnaast droeg één persoon een verboden wapen bij zich, terwijl een andere persoon geseind stond. Ook deze overtredingen leidden tot het opstellen van een proces-verbaal.”

“We stelden tot slot vier processen-verbaal van waarschuwing op voor respectievelijk een voertuig met defecte verlichting, het ontbreken van een geldig verzekeringsbewijs, het niet bij zich hebben van het rijbewijs en het niet kunnen voorleggen van een geldig keuringsbewijs.” (JH)