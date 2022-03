Politie Staden richt zich tot jonge vandalen: “er volgt sowieso een gepaste straf”

Een groepje jonge vandalen bracht zondagmiddag op diverse locaties in het centrum van Staden serieuze vernielingen aan. Ramen werden vernield, brandblussers werden leeggespoten. De politie is inmiddels een onderzoek gestart. “We laten dit niet zomaar passeren.”

Enkele jongeren trokken zondagmiddag langs verschillende locaties in Staden om er vandalenstreken uit te halen. De jongeren verschaften zich toegang tot de sportzaal van de voormalige gemeenteschool in de Ieperstraat. “Ze spoten er onder andere een brandblusser leeg. In de tekenacademie op de bovenverdieping doorzochten ze verschillende kasten”, vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD).

Het groepje trok daarna verder door de gemeente om een spoor van vernielingen achter te laten. Zo sneuvelden er enkele ramen van het toekomstig politiekantoor vlakbij het gemeentehuis. Ook in gemeenschapsschool ’t Klavertje hielden de vandalen lelijk huis.

Brandweer

Het gemeentebestuur van Staden neemt de vandalenstreken heel ernstig. De politie werd onmiddellijk op de hoogte gebracht. “De vandalen brachten toch flink wat schade toe. Onder andere het schoonmaken van de turnzaal, waar een brandblusser werd leeggespoten, zal een hele klus zijn. De brandweer moest zondagavond ook ter plaatse komen om ingeslagen ramen dicht te maken.”

De vandalen forceerden ook enkele deuren om binnen te geraken in de gebouwen. “Het is niet de eerste keer dat de voormalige gemeenteschool geviseerd wordt. Waarschijnlijk gaat het telkens om dezelfde jongeren”, denkt de burgemeester.

Oproep

De politie heeft inmiddels een onderzoek geopend. Getuigen hebben de daders gezien en er zijn ook camerabeelden beschikbaar. De burgemeester lanceerde al een oproep via sociale media en richt zich onomwonden tot de daders.

“Vandalen, jullie kunnen zich beter proactief melden. We kunnen dit voorval niet zomaar laten passeren. Er volgt sowieso een gepaste straf, maar dat kan bijvoorbeeld gemeenschapswerk zijn.” Hij hoopt dat jongeren zich in de toekomst op een andere, positieve manier gaan uitleven. “Zo kan dat binnenkort op het skatepark.”

Foto Joke Couvreur.