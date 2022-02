Politie Polder trekt rijbewijzen in van bestuurders onder invloed van drugs of alcohol

Politiezone Polder moest donderdag en in de nacht van vrijdag op zaterdag twee bestuurders aan de kant zetten die reden onder invloed van drugs of alcohol. Zij speelden het rijbewijs kwijt. Vlak daarna hield de politie een geplande alcoholactie waarbij niemand betrapt werd.

Interventieploegen van politiezone Polder zagen donderdagmiddag hoe een 24-jarige vrouw uit Torhout een verkeersovertreding maakte in de Handzamestraat in Kortemark. Dat gebeurderond 15.20 uur ‘s middags.

De bestuurster werd aan de kant gezet voor een controle en daarbij bleek dat ze reed onder invloed van speed. De vrouw verloor meteen haar rijbewijs voor de duur van 15 dagen en zal zich later nog moeten verantwoorden bij de politierechter in Brugge.

Ademtest

In de nacht van vrijdag op zaterdag zette de politie voorafgaand aan een geplande controle dan weer een 38-jarige bestuurder aan de kant in de Stokstraat in Houthulst. De Houthulstenaar viel de politie even na de middernacht op door zijn sportieve rijstijl.

Hij legde een positieve ademtest af met als resultaat 0,74 promille. Net wat teveel dus en daarom kreeg hij een onmiddellijke inning van 179 euro en moest hij zijn rijbewijs drie uren afgeven. Kort daarna, om 00.45 uur, startte Polder dan met een geplande controleactie op het Zarrenplein in Zarren.

“Er werd gedurende één uur gecontroleerd op alcohol”, zegt de politie. “In totaal werden 12 bestuurders gecontroleerd en zij legden allen een negatieve ademtest af. Gelukkig zijn er dus ook nog heel wat bestuurders op de baan die wel de regels volgen en het goede voorbeeld geven. Onze politiezone blijft het hele jaar door onverwachte controles uitvoeren op het rijden onder invloed. Bestuurders kunnen dus op elk moment en op elke plaats gevraagd worden om een alcohol- of drugstest af te leggen.”

(JH)