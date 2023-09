Politie Polder pakt plaag van internetcriminaliteit aan met infoavonden: “Bijna elke dag iemand slachtoffer in onze zone”

Bijna elke dag wordt iemand uit regio Polder het slachtoffer van internetcriminelen. “Vaak met aanzienlijke financiële en psychologische schade tot gevolg”, meldt politiezone Polder (Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark). De zone wil de plaag een halt toeroepen en werkte daarom vier boeiende infoavonden uit. “Bedoeling is dat iedereen de valkuilen leert kennen”, zegt korpschef Johan Geeraert.

Cijfers tonen aan dat internetcriminelen steeds meer impact hebben op de samenleving. Het aantal dossiers dat dagelijks binnenstroomt bij politie en parketten in ons land is niet meer bij te houden. Dat is ook het geval in politiezone Polder.

Nagenoeg elke dag

“Nagenoeg elke dag wordt wel iemand uit Diksmuide, Houthulst, Koekelare of Kortemark het slachtoffer van internetcriminelen met, soms aanzienlijke, financiële of psychologische schade tot gevolg. Getuigenissen van slachtoffers tonen aan dat zij vaak pas laat de signalen of kenmerken van digitale criminaliteit herkennen. Daarom organiseren we vier informatieavonden rond dit thema. Het doel is inwoners en geïnteresseerden gericht te informeren zodat ze zich beter kunnen wapenen tegen deze nieuwe vorm van criminaliteit dat steeds grotere proporties aanneemt.”

Lastige opdracht voor politie

Karakteristiek voor internetcriminaliteit is dat het niet beperkt wordt door tijd en ruimte. Iedereen kan op gelijk welk ogenblik van de dag, waar dan ook ter wereld, het slachtoffer worden van internetcriminelen. Daarenboven is het identificeren en opsporen van digitale misdadigers een bijzondere lastige opdracht voor de politie. Criminelen gebruiken allerhande technologieën om hun ware identiteit te maskeren. De impact van de misdrijven is vaak aanzienlijk. “Naast particulieren worden ook bedrijven, zoals ziekenhuizen, en overheidsdiensten het slachtoffer van online criminelen soms met tijdelijke sluitingen of wekenlange verstoorde dienstverlening tot gevolg.”

Naast de financiële gevolgen waarbij slachtoffers soms in één klap van hun compleet spaartegoed worden beroofd, heeft online criminaliteit ontegensprekelijk een negatieve psychologische impact.

Extra sensibilisering

Politie Polder lanceerde samen met politiezones Vlas, Riho en Westkust in 2021 de website cyberpreventie.be. “Ondanks het feit dat we reeds online informatie aanbieden over hoe zich het best wapenen tegen internetcriminaliteit, blijft doorgedreven sensibilisering een noodzaak,” zegt korpschef Johan Geeraert. “Gedurende de informatieavonden van telkens anderhalf uur informeren we de bevolking over recente vormen van internetcriminaliteit. Bedoeling is dat burgers, zowel jongeren als ouderen, potentiële cybercrime valkuilen herkennen. Daarnaast geven wij de internetgebruikers preventieve tips opdat ze beter voorbereid zijn tegen acties van internetcriminelen” (JH)