Politie pakt verdachte op die heel wat fietsen vernielde aan station Torhout

De politie is er in geslaagd om een hoofdverdachte op te pakken die al weken fietsen vernielt aan het station van Torhout. De frustraties daarover liepen de laatste weken op via sociale media. Maar die frustraties zijn er bij de politie en stad ook richting de NMBS, die weinig doet en plannen voor een nieuw station steeds uitstelt. “Het wordt hoog tijd dat de NMBS eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid opneemt”, zegt burgemeester Kristof Audenaert.

Al weken worden met de regelmaat van een klok berichten op sociale media geplaatst over de fietsenstalling aan het station van Torhout. Tientallen fietsen werden er de afgelopen maanden beschadigd, de voorbije weken alleen al tien. Zadels worden afgekraakt, velgen overgeplooid en er is zelfs sprake van een fiets die op 17 maart in brand werd gestoken. Verschillende fietsen werden ook gestolen. De situatie werd aangekaart bij de NMBS maar daar kwam geen reactie op. Zij zijn nochtans eigenaar van het station én van de fietsenstalling én van de beveiligingscamera’s. Die laatste zouden evenwel niet of nauwelijks werken.

Op heterdaad betrapt

De politie Kouter besloot dan maar zelf in actie te komen. Agenten in burger hielden zich de voorbije dagen meermaals verdekt op rond de fietsenstalling om een en ander in de gaten te houden. Die observaties loonden want er werd nu een hoofdverdachte geïdentificeerd. “Dankzij het betere politiewerk kon iemand opgepakt worden die heel wat feiten zou gepleegd hebben”, zegt burgemeester Kristof Audenaert. “Het gaat om tientallen feiten. Eerder werden al een paar mensen opgepakt en verhoord. Wij als stad en politie nemen onze verantwoordelijkheid maar we vragen dit de NMBS eindelijk ook te doen en niet alles op de stad afschuift. Wij zijn al jaren vragende partij voor een vernieuwde stationsomgeving maar er is nog steeds geen witte rook. En wanneer die er komt is onduidelijk”.

Al tien jaar sprake

Daar ligt hét grootste pijnpunt en de grootste frustraties: een nieuw stationsgebouw met omgeving. Het huidige gebouw en de omgeving vertonen sporen van verloedering en Torhout heeft als studentenstad met veel regionaal verkeer immers baat bij een modern station. In 2013 werden ambitieuze plannen voorgesteld: een gloednieuw gebouw en een vernieuwde omgeving voor een investering van 14 miljoen euro. Door geldgebrek gingen de plannen niet door. In 2021 werd overeengekomen het gebouw en de omgeving te optimaliseren en op te frissen maar ook die uitvoering blijft uit. (JH)