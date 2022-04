Politie pakt Soedanese transmigranten op net voor ze in vrachtwagen in Veurne klimmen

In de Nijverheidsstraat in Veurne werden donderdagmiddag twee transmigranten opgepakt. Een getuige had gezien hoe twee mannen zich vreemd gedroegen en verschillende vrachtwagens in de gaten hielden. Dat gebeurde ter hoogte van de geparkeerde vrachtwagens aan de TruckStop in Veurne.

“De getuige belde onze diensten, waarna we onmiddellijk ter plaatse reden”, zegt korpschef Peter Billiouw van politiezone Spoorkin. “Aangekomen konden we de twee mannen op heterdaad betrappen toen ze net in een vrachtwagen met Roemeense nummerplaten wilden klimmen. De twee mannen bleken Soedanezen te zijn. Ze werden gearresteerd en overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.”

Hotspot

De site rond de TruckStop en de Nijverheidsstraat is al jaren een hotspot voor transmigranten om op vrachtwagens te raken. De politie voert er regelmatig controles uit. (JH)