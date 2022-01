Politie Oostende neemt vier katten, drie honden en twee reptielen in beslag die door eigenaar in erbarmelijke omstadigheden werden achtergelaten in appartement

Via een melding stelden onze diensten vast dat verscheidene dieren in bevuilde omstandigheden moesten leven. Dankzij een melding bij de dienst Omgevingshandhaving, die o.a. instaat voor dierenwelzijn, kwam een interventieploeg gistermiddag ter plaatse in een appartement in de Vuurtorenwijk.

De eigenaar is momenteel afwezig maar de dieren verbleven wel nog op het adres. Onze diensten stelden vast er vier katten, drie honden en twee reptielen in het appartement aanwezig waren. De levensomstandigheden van de dieren waren ondermaats.

Vloer bezaaid met uitwerpselen

Er was geen water aanwezig voor de dieren, er waren niet voldoende kattenbakken, de vloer lag bezaaid met urine en uitwerpselen en voor de reptielen was er geen omgevingsvergunning. Dergelijke vergunning is nochtans verplicht.

Aangezien de dieren er zonder eigenaar verbleven en niet voldoende verzorging kregen, werd beslist om alle dieren bestuurlijk in beslag te nemen. De honden en de katten vonden onderdak bij het Blauwe Kruis en de reptielen bij SOS De Reptiel.

Onze diensten maakten een PV dierenverwaarlozing op. De inspectie dierenwelzijn zal later beslissen over de bestemming en heeft het dossier nu in handen.