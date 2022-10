Politie onderzoekt mogelijke kinderlokker aan school in Zedelgem

De directie van VBS De Stapsteen in Veldegem bij Zedelgem roept op tot alertheid nadat een onbekende man een 11-jarige leerling vroeg om in een auto te stappen. Politiezone Het Houtsche onderzoekt de zaak, maar zegt dat er geen reden tot paniek is. Eerder werden ook al kinderen aangesproken in Varsenare bij Jabbeke.

Een onbekende man zou maandag een 11-jarige leerlinge van basisschool De Stapsteen in Veldegem aangesproken hebben. De man vroeg het meisje om in zijn voertuig te stappen, maar de leerlinge ging daar niet op in.

Dinsdagmiddag lichtte de directie van de school de ouders van de leerlingen in. “Zonder paniek te willen veroorzaken, willen we jullie hierover informeren en vragen om alert te zijn”, klinkt het.

De politie bevestigt dat het de zaak onderzoekt, maar benadrukt dat er geen reden is tot paniek. “Maar uiteraard willen we er bij de mensen wel op aandringen om ons te contacteren als er zich zoiets voordoet”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch van politiezone Het Houtsche. “De politie houdt ondertussen een oogje in het zeil. We weten hoe de man er uitziet en in welk voertuig hij zich verplaatst, maar voorlopig volstaat het dat onze mensen op de hoogte zijn van die details. We willen geen paniek zaaien of mensen onnodig verdacht maken.”

Op dit moment is er nog geen spoor van een mogelijke kinderlokker. De politie onderzoekt ook of er een link is met een gelijkaardig geval in Varsenare bij Jabbeke enkele dagen geleden. Een man met een opvallende grijze baard probeerde toen twee kinderen in zijn witte bestelwagen te lokken. “Alle pistes worden onderzocht, ook de mogelijke link met die zaak”, klinkt het.