Politie onderzoekt camerabeelden na tal van vandalenstreken met graffiti in De Panne

De politie Westkust is een onderzoek gestart naar vandalenstreken door aangebrachte graffiti in De Panne. Het gaat om een grote omvang, want op een tiental plaatsen ter hoogte van de Zeedijk werd graffiti aangebracht. “We stellen een onderzoek in aan de hand van camerabeelden”, zegt politie Westkust.

In de loop van zondag kreeg de politie een eerste melding van aangebrachte graffiti in de Leopold I Esplanade ter hoogte van de zeedijk in De Panne. De politie ging ter plaatse en stelde na de melding vast dat er op de wanden en muren van het toilet graffiti werd aangebracht. Het ging om woorden die aangebracht waren met zwarte verf. Tegelijk werden ook wanden beklad met een blauwe viltstift waarbij een soort tag werd aangebracht.

Bij verder onderzoek in de buurt stootte de politie op nog tal van andere vaststellingen van graffiti. Zo werd het openbaar toiletgebouw aan het kruispunt van de Zeedijk en de Zeelaan met dezelfde tags besmeurd. Ook een zithoek op de Zeedijk, een toeristisch paneel, een digitaal informatiebord, een elektrische verdeelkast en twee glascontainers ondergingen hetzelfde lot. Het vermoeden is dat dit het werk is van een of meerdere dezelfde vandalen. Aan de hand van camerabeelden is de politie een onderzoek gestart. Wie meer informatie heeft, kan altijd terecht bij de politie. (JH)