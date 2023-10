Politie onderzoekt beelden van vechtende meisjes in Bredene

Opnieuw doet een vechtfilmpje onder jonge tieners de ronde op sociale media. Ditmaal is dat het geval in Bredene. Aan het sportcomplex kwam het daar tot een schermutseling tussen twee meisjes. Omstanders grijpen opvallend genoeg niet in.

Het voorval deed zich voor aan het sportcomplex van Bredene. Wanneer precies is niet duidelijk. Op sociale media circuleren ondertussen beelden van het incident. Opvallend: ook beelden gemaakt ván de beelden die op een smartphone circuleren.

Vast staat dat het gaat om een discussie tussen twee jonge tieners – meisjes – die eindigt in het nodige sleur- en schopwerk. Op de beelden is te zien hoe omstanders niet meteen ingrijpen. De precieze aanleiding of context is niet duidelijk.

De politie van Bredene/De Haan bevestigt ze dat ze de beelden ook onder ogen kreeg en dat er een onderzoek loopt. Voor de rest geven ze geen commentaar omdat het gaat om minderjarigen.

Link naar het filmpje: https://youtube.com/shorts/vNwdMUyt2us?si=T5F3ERcjdWRLdoMC

(MM)