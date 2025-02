Politie legt illegale raveparty stil in leegstaande loods

De politie heeft zondagmorgen een illegale raveparty stilgelegd in Menen. Honderden aanwezigen bouwden een feestje in een leegstaande loods.

Bij de politiezone Grensleie kwam in de nacht van zaterdag op zondag een melding van geluidsoverlast binnen. Toen inspecteurs poolshoogte gingen nemen in de Wervikstraat in Menen, ontdekten ze dat er in een leegstaande loods een illegale raveparty aan de gang was. “Er waren tussen de 350 en 500 mensen aanwezig, onder wie veel uit het buitenland”, klinkt het.

De ordediensten, waaronder de politie, brandweer, medische hulpdiensten en stadsdiensten, waren snel ter plaatse om de situatie te beoordelen en onder controle te houden. Ook de eigenaar van de loods werd onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Burgemeester Eddy Lust veroordeelt de organisatie van het feestje: “We treden streng op tegen dit soort illegale evenementen. Ze vormen niet alleen een gevaar voor de deelnemers zelf, maar veroorzaken ook overlast en risico’s voor de omgeving. Dankzij een constructieve dialoog met de organisatoren en het kordate optreden van onze diensten hebben we de situatie zonder incidenten onder controle gekregen.”

Na overleg tussen burgemeester, korpschef en organisatoren werd de rave uiteindelijk zondagochtend rond 6.30 uur door de politie stopgezet. Personen die de rave met een voertuig verlieten, werden onderworpen aan een alcohol- en drugscontrole. “Dergelijke evenementen zijn absoluut onaanvaardbaar. We zullen blijven optreden tegen dit soort illegale bijeenkomsten en evalueren hoe we toekomstige incidenten nog sneller kunnen aanpakken,” aldus burgemeester Lust. “Tegen vanavond moet de loods volledig opgeruimd zijn.”