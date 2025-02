Politie laat illegale raveparty met 500 feestvierders rustig uitdoven, drie feestvierders betrapt op drugs

In de nacht van zaterdag op zondag vond een illegale raveparty plaats in een loods langs de Leie in Menen. De ordediensten kwamen snel ter plekke en zorgden ervoor dat alles tegen 6.30 uur rustig eindigde. De eigenaar van het gebouw en de site viel uit de lucht. De politie van de zone Grensleie voerde na het beëindigen van het feest nog controles uit. Dat leverde meerdere inbreuken op, onder meer drie positieve speekseltesten. De organisatoren zijn niet bekend.

Alle hens aan dek bij de politiezone Grensleie en de collega’s van Arro Ieper, de hulpverleningszone Fluvia en Westhoek en het stadsbestuur van zowel Menen als Wervik zaterdagnacht. Ze werden op de hoogte gebracht van een illegale raveparty in een loods nabij de Wervikstraat in Menen, vlakbij het sluizencomplex aan de Leie.

Omstreeks middernacht waren feestvierders er gearriveerd, tegen 6.30 uur was de site ontruimd en keerde de rust terug. De ordediensten besloten om niet binnen te vallen en het feest abrupt stil te leggen, maar opteerden voor een uitdoofscenario. Dat bleek uiteindelijk de beste optie voor een gemoedelijk einde van het feestje. “In vier uurtjes tijd, heel simpel eigenlijk. Er zijn geen relletjes geweest en alles is in alle kalmte verlopen”, weet korpschef Didier Vandecasteele.

Geschrokken

Voor de eigenaar van de gebouwen, recyclagebedrijf Galloo, kwam het nieuws als een complete verrassing. “We zijn absoluut geschrokken”, vertelt woordvoerster Sylvie Sarlet. “Het is niet de bedoeling dat deze gebouwen betreden worden.”

Het gaat om een site met meerdere leegstaande loodsen, waarvan er nu een gebruikt werd als feestzaal. “De gebouwen staan nu al een tijdje leeg en er zijn ook geen activiteiten meer. Bedoeling is dat die later zullen wijken om onze bedrijfssite Ropswalle uit te breiden. Onveilig? Dat zijn ze zeker als illegaal gebruikt worden.”

Schade

Het bedrijf bekijkt nu de schade die er is toegebracht. “Want er is wel degelijk schade. Zo is er graffiti gespoten op enkele van de rootputten, dat is toch jammer”, aldus Sylvie Sarlet.

Ook een ketting werd kapotgemaakt om de site te kunnen betreden. “We zullen hier lessen moeten uit trekken. Sowieso willen we proberen de schade te verhalen op de organisatoren, in zoverre dat mogelijk zal zijn.”

Controle

De politie had dan al aangekondigd dat ze alcohol- en drugstesten ging uitvoeren. Dat leverde uiteindelijk meerdere inbreuken op. “Er waren onder meer drie positieve speekseltesten, een schending van de voorwaarden en we stelden een proces-verbaal voor drugsbezit op”, vertelt woordvoerster Mégane Coussaert.

Er waren zo’n 500 ravers aanwezig in de leegstaande loods van de firma Galloo aan het jaagpad langs de Leie. “Die kwamen vanuit heel België en zelfs het buitenland”, aldus de politie. “De identiteit van de organisatoren is niet gekend, al hebben enkele verantwoordelijken zich kenbaar gemaakt.”

De feestvierders lieten heel wat materiaal en voertuigen achter op de site. Tijdens de onderhandelingen werd overeengekomen dat alles nog op zondag zou worden opgehaald.