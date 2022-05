Politie komt meermaals tussen voor overlast met dronken personen in Koksijde

Tijdens het voorbije weekend moest politiezone Westkust driemaal tussenbeide komen voor moeilijkheden met dronken personen. Een van hen had op restaurant veel alcohol besteld en meldde nadien doodleuk dat hij niet kon betalen.

Een eerste keer moest de politie vrijdagavond tussenkomen op de tram die op dat ogenblik in de Koninklijke Baan in Koksijde reed. Een Poolse man moest door de politie van de kusttram gehaald worden omdat hij in dronken toestand op de tram voor problemen zorgde. De man had in zijn broek geplast. Bij aankomst bleek hij bewusteloos te zijn en werd hij door een opgeroepen ambulance voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Zaterdagnacht even voor middernacht was een 21-jarige man onder invloed op een fuif in de Witte Burg in Oostduinkerke en viel er de andere bezoekers lastig met zijn agressief gedrag. Een politieploeg diende tussenbeide te komen. Na meerdere verzoeken om de plaats te verlaten, volhardde de man in zijn agressiviteit en dient hij door de politie geboeid te worden. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het commissariaat.

In de Zeelaan in Koksijde zorgde andermaal een dronken man zondagmiddag rond 13.40 uur voor overlast. De 40-jarige man uit Boussu nuttigde op restaurant een volledig middagmaal met bijhorende alcoholische dranken. Tijdens het afrekenen bleek snel dat hij de rekening niet kon betalen. Gezien zijn alcoholconsumptie was hij aanzienlijk onder invloed van alcohol. De man was zeker niet aan zijn proefstuk toe. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op. (JH)