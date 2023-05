Politie komt driemaal tussenbeide voor dronken personen op straat in Torhout en Ruddervoorde

De politie Kouter moest het voorbije verlengde weekend driemaal tussenbeide komen voor personen die dronken waren en voor overlast zorgden op straat in Torhout.

Een eerste oproep kwam donderdagochtend vroeg rond 5 uur binnen in de Roeselaarseweg in Torhout. Een 24-jarige man uit Hooglede werd er dronken aangetroffen op een parking. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel.

Diezelfde dag maar dan om 21.35 uur ‘s avonds zorgde een vrouw voor wat problemen in de Stationsstraat. De 37-jarige vrouw stond blootvoets op het trottoir. Ze was dronken en werd eveneens bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de doorgangscel.

Zwalpende auto

In Ruddervoorde zag een politiepatrouille in de nacht van zaterdag op zondag dan weer een auto zwalpen over de weg. Dat gebeurde rond 3 uur ‘s nachts. De wagen kon onderschept worden in de Elisabethlaan. De 53-jarige bestuurder bleek onder invloed van alcohol te rijden en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingehouden.

Zaterdagmiddag gebeurde dan weer een verkeersongeval in de Kortemarkstraat in Torhout. Daar werd een geparkeerde wagen aangereden door een onbekende bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde. (JH)