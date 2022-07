Politie kan twee inbrekers arresteren na klopjacht in Diksmuide

Verschillende politieteams van zone Polder hebben maandagmiddag een mooie vangst gerealiseerd in Diksmuide. Een bewoner die thuiskwam, betrapte er twee inbrekers op heterdaad die snel de benen namen. “Dankzij de inzet van meerdere politieploegen konden we de twee daders na een kleine klopjacht arresteren”, zegt commissaris Geert Provoost van Polder.

Een bewoner van een huis in de Woumenweg, niet ver van de Eikhofstraat, kwam even voor 12 uur thuis en hoorde plots lawaai. Toen hij ging kijken, kon hij twee inbrekers op heterdaad betrappen in zijn woning. De twee namen snel de benen. De politie werd verwittigd en die was eveneens snel ter plaatse om een klopjacht op de twee daders te houden. Dankzij een goede persoonsbeschrijving en een vluchtroute van de daders kon de politie ook gericht binnen zoeken. “Het bleek dat de twee richting industrieterrein gelopen waren waar werknemers van twee bedrijven hen gezien hebben”, schetst commissaris Geert Provoost van Polder.

“We hebben meteen verschillende politieteams ingezet: interventieploegen, de wijkpolitie maar ook een hondengeleider. Die was op dat ogenblik aan het terugkeren van een training in Middelkerke en reed snel naar Diksmuide. Een van de twee verdachten konden we na een tiental minuten arresteren op het bedrijventerrein. De tweede was op dat ogenblik spoorloos. We kregen echter de melding dat die richting treinbedding was gelopen en zijn die bedding langs twee kanten benaderd. Zo konden we de verdachte insluiten en is hij bij het naar beneden komen van de bedding recht in de armen van de politie gelopen.”

Buit gerecupereerd

Het onderzoek naar de twee mannen gaat verder. Ze spreken een vreemde taal, maar het is nog niet duidelijk van welke origine ze zijn. Het is eveneens niet duidelijk hoe ze in Diksmuide zijn geraakt om de woningdiefstal te plegen. In ieder geval is de buit, of een deel daarvan, die ze maakten in het huis bij hen teruggevonden. Er wordt nu onderzocht of het duo nog meer op hun kerfstok heeft. Hun vingerafdrukken wordt in een database gestopt en het parket werd verwittigd. Zij zullen beslissen wat er met het duo zal gebeuren. (JH)