Politie Brugge onderzoekt vijf woninginbraken waarvan drie op één dag

In Brugge is vorige vrijdag drie keer ingebroken in woningen. Alles samen noteerde de politiezone de voorbije week vijf inbraken, zo bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. Geen opvallend hoge cijfers voor de ‘donkere periode’ van het jaar, maar toch roept de politie op om je woning steeds goed af te sluiten.

Eenmaal de dagen korter worden, zien politiezones traditioneel het aantal (pogingen tot) woninginbraken stijgen. In Brugge noteerde de politie afgelopen vrijdag drie inbraken op één dag. Dat gebeurde onder andere in een appartement langs de Gistelse Steenweg, waar de daders de deur forceerden en aan de haal gingen met cash geld. Ook in de Leopold III-laan en de Grote Ede werd die dag ingebroken. Opvallend: bij één van de inbraken werd het de daders niet moeilijk gemaakt aangezien ze binnendrongen via de achterdeur die gewoon open stond.

Een echte inbrakenplaag is er vooralsnog niet. “De laatste zeven dagen tellen we vijf inbraken verspreid over het grondgebied”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Voor de donkere maanden zijn dat geen abnormaal hoge cijfers.” De politie blijft uiteraard wel waakzaam en roept ook iedereen op om de woning steeds goed af te sluiten. (MM)