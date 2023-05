Politie Brugge klist voetbalvandalen die schade aangericht hebben aan Jan Breydelstadion

Politie Brugge heeft op verschillende adressen huiszoekingen verricht bij de vermoedelijke daders die enkele maanden geleden het Jan Breydelstadion binnendrongen en er behoorlijk wat schade aanrichtten. In de nacht voor de topper Club Brugge-AA Gent brachten ze graffiti aan op enkele stadionmuren en brandden ze 9K op een graszode in het middenveld. 9K verwijst naar 9000 Gent. Ook de doelpalen werden toen beklad. Er werden uiteindelijk acht verdachten verhoord waarbij reeds concrete bekentenissen werden afgelegd.

In de nacht van 25 op 26 februari 2023 werd er ingebroken in het Jan Breydelstadion. Er werd toen niets gestolen maar vandalen brachten er wel behoorlijk wat schade aan. Doelpalen werden in het blauw beklad en op meerdere stadionmuren dook graffiti op met beledigingen aan het adres van Club Brugge en zijn supporters. Als absolute eyecatcher werd 9K, wat refereert aanr 9000, de postcode van de stad Gent, in de middencirkel van het speelveld gebrand met aanzienlijke schade als gevolg.

Identificatie

Zowel Stad Brugge als Club Brugge dienden toen meteen klacht in bij de politie waarna de voetbalcel van politiezone Brugge een onderzoek opstartte dat uiteindelijk leidde tot de identificatie van alle verdachten. In opdracht van een onderzoeksrechter kregen de verdachten woensdagochtend onaangekondigd bezoek van de Brugse politie, die hen een voor een meenam naar het politiekantoor voor verhoor.

Na confrontatie met het bewijsmateriaal, dat de Brugse voetbalcel doorheen het onderzoek verzamelde, volgden er intussen ook al enkele bekentenissen. Het is nu aan het Brugse parket en de onderzoeksrechter om te beslissen welk gevolg hieraan gegeven wordt. De schade aan het grasveld, doelpalen en muren werd destijds alvast geraamd op enkele tienduizenden euro’s.