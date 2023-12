Politie arresteert vrouw (40) uit Diksmuide die er al voor tweede keer mee dreigde huis op te blazen

Een 40-jarige vrouw uit Diksmuide veroorzaakte dinsdagmiddag opnieuw heel wat overlast in een wijk in Diksmuide. De vrouw had ermee gedreigd een aanslag te willen plegen door haar huis op te blazen of zichzelf iets te willen aandoen. Dat deed ze vorig jaar ook al. De politie sloot de buurt af, wachtte tot de komst van de brandweer die de deur opende en kon de vrouw eenmaal binnen arresteren. Ze wordt wellicht naar de gevangenis gebracht.

Bij de politie en het parket waren dinsdagmiddag opnieuw verontrustende meldingen binnen gekomen over de 40-jarige S.V., die in een sociale woning in de Hofstraat in Diksmuide woont. Net als in het verleden dreigde de vrouw ermee een aanslag te willen plegen door haar eigen huis op te blazen en zichzelf daarbij iets te willen aandoen.

Ook op 27 juli vorig jaar was dat het geval. Toen belde S.V. naar de noodcentrale en zei ze dat ze haar gaskraan had opengedraaid en binnen wachtte tot haar huis ontplofte. De politie kreeg dinsdagmiddag de melding om snel naar de Hofstraat te gaan, het huis binnen te gaan en de vrouw te arresteren.

Straat afgesloten

Toen de politie om 16.30 uur aankwam en aanbelde, weigerde S.V. open te doen. Integendeel, ze deed haar rolluiken naar beneden en dreigde er nogmaals mee haar gaskraan te hebben geopend en zichzelf iets te willen aandoen.

De politie nam daarop geen risico. Meteen werd de straat afgesloten, werd iedereen verzocht om binnen te blijven en werd een perimeter opgesteld tot aan de grauwe Broedersstraat. De brandweer kwam ter plaatse en deed eerst metingen om na te gaan of er verhoogde gasconcentraties gemeten werden. Ook de gasmaatschappij werd opgeroepen. Nadat de brandweer niets abnormaals kon meten, werd de voordeur geopend. S.V. weigerde te komen en had zich verstopt in een ruimte. Daar kon ze gearresteerd worden. Een klein uur na de eerste melding was alle tumult voorbij.

Voorwaarden geschonden

Wellicht zal de vrouw net als de identieke feiten van vorig jaar opnieuw aangehouden worden en naar de gevangenis worden overgebracht. De vrouw stond immers al onder voorwaarden en heeft die nu net als vorig jaar terug geschonden.

Ze is immers geen onbekende voor het gerecht en de politie en zorgt regelmatig voor overlast. Zo kreeg ze in 2021 een jaar cel met uitstel, dat herroepen werd, omdat ze personeel in het Sociaal Huis in Diksmuide bedreigde met een mes. En eerder kreeg ze al twaalf maanden cel met uitstel voor verregaande stalking van haar huisarts. (JH)