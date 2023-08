Politici en mensen met migratie-achtergrond beklad op expo ‘Midzomernachten’ in Nieuwe Gaanderijen

Op de expo ‘Midzomernachten’ in de Nieuwe Gaanderijen werden de foto’s van mensen van allochtone origine en van politici beklad. De expo toont een reeks foto’s van geïnterviewden in de gelijknamige reeks van Krant van West-Vlaanderen. Het is niet de eerste keer dat op foto-expo’s in de Nieuwe Gaanderijen foto’s worden beklad.

Bekende Vlamingen bij ondergaande zon. Dat is het uitgangspunt van de foto-expo ‘Midzomernachten. Ontmoetingen in Oostende bij zonsondergang’, gebaseerd op de reeks ‘Midzomernachten’ die sinds enkele jaren loopt in KW. Bekende namen zoals Wim Opbrouck, Piet Huysentruyt, Emma Meesseman, Conner Rousseau, Stefan Vanfleteren, Willy Sommers, Hans Bourlon, Sien Eggers, Fatma Taspinar, Dalilla Hermans, Vincent Van Quickenborne, Caroline Pauwels, Jani Kazaltzis en Geike Arnaert getuigen tijdens deze fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen in Oostende over hun liefde voor de zee, de kust en voor Oostende in het bijzonder. Nu blijken de foto’s van politici en van mensen van allochtone origine beklad te zijn: de gezichten van journaliste Fatma Taspinar, schrijfster Dalilla Hermans, voetbalster Kassandra Missipo en de politici Conner Rousseau, Vincent Van Quickenborne werden zwart gemaakt door onbekenden, wellicht met een spuitbus. “Het is een politieke aanslag op deze expo. En puur racisme”, zegt journalist Frank Buyse, die de interviewreeks maakt samen met fotograaf Kris van Exel.

“Het is niet de eerste keer dat foto’s van onze tentoonstellingen in de Nieuwe Gaanderijen worden beklad”, zegt schepen van Cultuur Bart Plasschaert (CD&V). “Ook de mensen met een migratie-achtergrond in de tentoonstelling Sandwiched van Bart Ramakers en die op de expo met Oostendenaars die zich inzetten voor een betere wereld werden vorig jaar al beklad. Het is heel moeilijk om toezicht te houden op de 400 m lange Gaanderijen, maar we zijn nu toch van plan om een camera te plaatsen en hebben ook de politie gevraagd om meer langs te lopen. Het is doodjammer dat dit gebeurt. Wellicht gaat het om enkelingen die dit telkens opnieuw doen. Dat het ook op vorige tentoonstellingen gebeurde, doet ons vermoeden dat het om Oostendenaars gaat en niet om toeristen. De onderwerpen van onze tentoonstellingen aanpassen? Dat is wel het laatste wat we willen. Dat is toegeven aan vandalisme. Nee, we gaan onze ambities niet veranderen. En hopelijk krijgen we die vandalen ooit te pakken.”

© GF

© GF

© GF