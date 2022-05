Piepjonge overvaller die slachtoffer mes op de keel plaatste in Brugge krijgt 200 uur werkstraf

Een 19-jarige Bruggeling heeft van de rechter 200 uur werkstraf gekregen voor een brutale overval.

Op 4 september vorig jaar werden twee jongeren na een nachtje stappen in een hinderlaag gelokt in het centrum van Brugge. Bruggeling H.F. (19) haalde een mes uit zijn bromfiets en stapte samen met een minderjarige kompaan op de slachtoffers af. Een van hen werd in een houdgreep genomen. “De beklaagde zette het mes op zijn keel”, stelde procureur Jinmin Arnou. “Het slachtoffer moest zijn heuptasje en pet afgeven.”

Volgens de procureur maken H.F. en zijn kompaan deel uit van de Brugse jongerenbende Z8. Bij een huiszoeking werd in de bromfiets van H.F. het heuptasje, de pet en het mes – een exemplaar van 30 centimeter – aangetroffen. De tiener dacht naar eigen zeggen dat het slachtoffer een drugsdealer was. Hij wou met andere woorden een ripdeal plegen. Hij ontkende evenwel dat hij een mes gebruikte.

Tijdens zijn proces ontkende H.F. ook deel uit te maken van een jongerenbende. “Ik heb tijdens de coronacrisis wel enkele foute vrienden gemaakt”, stelde hij. De procureur vroeg tijdens de pleidooien een jaar cel, maar advocaat Pieterjan Dens drong met succes aan op een werkstraf. “Mijn cliënt zit intussen al zeven maanden in de gevangenis”, pleitte hij. “Hij heeft zijn verjaardag achter de tralies gevierd.”

H.F. kreeg in februari al eens 20 maanden cel voor een overval. Tegen dat vonnis ging hij in beroep. (AFr)