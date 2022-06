Patiënte die huisarts gijzelde in Waregem is aangehouden

De vrouw (50) die maandag een vrouwelijke huisarts (33) gijzelde tijdens een huisbezoek in Waregem omdat ze bepaalde medicatie niet kreeg, is voor de onderzoeksrechter verschenen en is aangehouden. Een psychiater zal haar onderzoeken.

De patiënt vroeg bij aankomst om bepaalde medicatie, maar de arts weigerde die te geven. Daarop begon de vrouw zichzelf te snijden met een mes en keerde ze zich ook tegen de huisarts. Daarop werd de arts opgesloten en meer dan een uur gegijzeld. De arts kreeg ook stokslagen. Ze probeerde te ontkomen via een raam, maar raakte daarbij gewond. De politie kon de arts uiteindelijk bevrijden. De patiënte verschanste zich nog een tijdlang in de woning. Uiteindelijk kwam ook het Bijzondere Bijstandsteam ter plaatse.

De vrouw werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, en die heeft besloten dat de vrouw aangehouden blijft. Een psychiater zal haar geestestoestand onderzoeken. (Belga)