Pasgegoten fietspad in Scherpestraat in Beernem beschadigd na vandalisme

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de verbinding tussen Beernem en Oedelem. Woensdag goot de aannemer een nieuw, verkeersveilig fietspad tussen beid kernen. Dat nieuwe fietspad is na de werken stevig aangepakt door vandalen, waardoor het fietspad ernstig beschadigd is.

“Vandalen vonden het nodige om tekeningen te maken in het natte beton en er met hun fiets door te rijden”, reageert een aangeslagen schepen van openbare werken Claudio Saelens (cd&v). “Dit is een van de belangrijkste dossiers in de gemeente. Gisterenavond of -nacht hebben vandalen er bewust met hun fiets doorgereden en aantekeningen gemaakt in het verse beton. Dit over een lengte van honderden meters. Het is duidelijk dat het om drie fietsers gaat, die op sommige plekken zelfs bewust remsporen hebben gemaakt. Ook werd de naam “Daan” een drietal maal in de beton aangebracht. Ik begrijp niet wat mensen bezielt om zo iets te doen”, klinkt het.

Ook burgemeester Jos Sypré (cd&v) is er het hart van in: “Dergelijke toestanden maken me heel erg kwaad. Zeker wanneer de werf volledig was afgesloten en je moeite moest doen om op het fietspad te geraken. We zullen het er niet bij laten. We hebben dit laten vaststellen door de politie. Morgen zitten we samen met de politie en zal ik dit grondig laten onderzoeken. We roepen iedereen op die iets gezien zou hebben zich te melden bij de politie.”