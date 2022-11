Parket vraagt overlevering van drie leden van internationale mensensmokkelbende

In een internationaal onderzoek naar mensensmokkel met kleine boten zijn woensdag drie verdachten gearresteerd. Twee vermoedelijke mensensmokkelaars werden in Londen opgepakt, terwijl de derde verdachte in Frankrijk werd ingerekend. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen vraagt om hun overlevering.

In de loop van 2021 kwam de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) dankzij meerdere intercepties een mensensmokkelorganisatie op het spoor. De bende bleek actief te zijn in Frankrijk, waar migranten in bootjes op de Noordzee werden geduwd. Andere bendeleden opereerden vanuit het Verenigd Koninkrijk. Met de steun van Europol en Eurojust werd daarom een internationaal onderzoek opgestart.

Internationale uitwisseling van informatie

Volgens het parket konden meerdere verdachten geïdentificeerd worden dankzij die internationale uitwisseling van informatie. In dat kader werden in opdracht van de Brugse onderzoeksrechter woensdagochtend twee verdachten opgepakt in Londen.

De arrestaties gebeurden in samenwerking met de Home Office Immigration Enforcement en de Metropolitan Police. Volgens de Britse ambassade zijn de verdachten mannen van 29 en 42 jaar oud.

Parket van Duinkerke

In samenwerking met OCRIEST (Office Central de Répression de l’Immigration Irrégulière et de l’Emploi d’Etrangers sans Titre) en het parket van Duinkerke kon woensdag ook in Frankrijk een verdachte ingerekend worden.

“De bedoeling is dat de gearresteerde verdachten naar België worden uitgeleverd, met het oog op vervolging voor de correctionele rechtbank te Brugge”, klinkt het bij het parket.

Strijd tegen mensensmokkel

Procureur Frank Demeester benadrukt het belang van internationale samenwerking om dergelijke mensensmokkelbendes in kaart te brengen en op te rollen. “Onze West-Vlaamse onderzoekers van het team mensensmokkel van de FGP gingen zowel naar Frankrijk als naar het Verenigd Koninkrijk om hun Franse en Britse collega’s te assisteren naar aanleiding van de arrestaties.”

Ten slotte wordt opnieuw gewezen op de gevaren van mensensmokkel met bootjes. “De strijd tegen mensensmokkel blijft een belangrijke prioriteit voor het parket van West-Vlaanderen, waarbij te allen prijze dient te worden vermeden dat er slachtoffers vallen.”