Parket start opsporingsonderzoek naar mogelijk pestgedrag bij Plopsa

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, start een opsporingsonderzoek naar Plopsa naar aanleiding van de berichtgeving in de krant De Tijd over mogelijke overtredingen van de arbeidswetgeving.

Uit tientallen getuigenissen die de krant De Tijd afgelopen maanden afnam bij verschillende ex-werknemers van Plopsa blijkt dat de bedrijfscultuur bij de pretparkengroep bezwaarlijk gezond kan genoemd worden. CEO Steve Van den Kerkhof betwist de aantijgingen en stelt nooit enige klacht te hebben ontvangen. In een open brief hebben medewerkers ook hun steun betuigd aan de CEO. Plopsa heeft ondertussen ook de gerenommeerde advocate Christine Mussche aangesteld om een interne audit uit te voeren naar grensoverschrijdend gedrag.

Overtredingen arbeidswetgeving

Los daarvan start het West-Vlaamse parket nu een opsporingsonderzoek naar mogelijke overtredingen van de arbeidswetgeving. Het parket doet dat niet op basis van een klacht die binnengekomen is, maar op basis van de berichtgeving. Gezien het niet om klachtmisdrijven gaat, is dat een courante praktijk. Slachtoffers kunnen evenwel altijd met een klacht terecht bij hun lokale politiezone of bij het parket zelf. ‘Pesten op het werk’ is sinds 2011 een strafrechtelijk misdrijf en kan bestraft worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar cel en/of een boete tot 48.000 euro.

Onderzoek naar feiten

“Het arbeidsauditoraat is een strafonderzoek gestart om na te gaan of de feiten correct zijn en of er effectief ook inbreuken begaan zijn. In het kader van dit onderzoek zal beroep gedaan worden op de specifieke inspectiediensten die hiervoor bevoegd zijn. Tevens zal beroep gedaan worden op politiediensten”, klinkt het bij het parket.

“Een belangrijke rol op het vlak van psychosociale risico’s op de werkvloer is weggelegd voor de externe dienst preventie en bescherming op het werk. Werknemers kunnen bij deze dienst klacht neerleggen of een verzoek indienen om een intern onderzoek op te starten. Deze dienst voert dan ook in eerste instantie het interne onderzoek. Op het einde van hun onderzoek formuleert deze dienst een aantal aanbevelingen voor de werkgever. Dit alles is strikt geregeld binnen een wettelijk kader.”