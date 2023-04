Parket opent onderzoek naar failliet verklaarde bouwpromotor uit Roeselare

Het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk heeft een onderzoek ingesteld naar bouwpromotor Sua Casa uit Roeselare. De bouwpromotor zou verschillende gezinnen hebben achtergelaten met onafgewerkte woningen. Het parket onderzoekt of er strafrechtelijke inbreuken zijn gebeurd.

Zowat 37 gezinnen groepeerden zich tegen de bouwpromotor nadat die hen had achtergelaten met onafgewerkte woningen of ruwbouw. De gezinnen hadden wel alleen voorschotten betaald. De bouwpromotor bleek uiteindelijk al vorige week het faillissement aangevraagd te hebben en is dinsdag ook failliet verklaard.

Nu stelt het parket een onderzoek in naar strafrechtelijke inbreuken. Daarbij wordt onder meer nagegaan of er sprake was van verduistering van geld.