Opnieuw katje achtergelaten bij Blauw Kruis in Oostende: “Gedumpt als een zak afval”

Aan het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust in Oostende is opnieuw een katje buiten aan de poort gedumpt. Camerabeelden hebben evenwel de dader vastgelegd en het asiel zal klacht indienen. “Zo’n lief beestje. Dit maakt mij woedend”, reageert voorzitter Fabrice Goffin.

Medewerkers van het Blauw Kruis ontdekten het katje donderdagmorgen. Het dier had toen al een half uur in de regen gestaan. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar nu staat de dader duidelijk op camerabeelden. “Het betreft een oud katje” vertelt Fabrice Goffin over zijn toeren. “Het is niet gechipt en was heel bang. Ik begrijpt echt niet hoe mensen in staat zijn om zonder verpinken dieren als een zak afval te dumpen. Er waren vier medewerkers aan het werk in het asiel. Het was dus voor die man maar een kleine moeite om aan te bellen, maar zelfs dat kon voor hem blijkbaar niet. We hebben het vervolgens onmiddellijk binnen genomen en nagekeken. Zo’n lief beestje. Hoe meer ik ernaar kijk, hoe bozer ik word. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat iemand zoiets doet?” fulmineert Goffin.

Klacht indienen

De voorzitter zal het hier niet bij laten. “We zullen bij de politie officieel een klacht indienen waarbij het Blauw Kruis zich meteen ook burgerlijke partij zal stellen”, vervolgt de voorzitter. “Deze wandaden moeten echt stoppen. De dader heeft wel pech, want zijn aankomst met zijn voertuig bij het asiel en het dumpen van het dier staan duidelijk op camerabeelden. Wat mij des te meer ergert, is dat die persoon nadat hij uitstapte eerst rondgekeken heeft om te zien of niemand hem kon opmerken. Dit maakt mij nog kwader. Gewoon onmenselijk”, zegt Fabrice Goffin.

Het dierenasiel is verder ook van plan om, telkens als een dier op een dergelijke manier wordt achtergelaten, een gerechtelijke klacht in te dienen.