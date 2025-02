Opnieuw eisen hackers geld van ondernemers uit Knokke-Heist voor Instagramaccount: “Onze nieuwe pagina hebben we extra beveiligd”

“Plots werd ik afgemeld, en dan verschenen de berichten over crypto en een zogezegd droomleven. Ik hoop vooral dat niemand van onze volgers slachtoffer wordt.” Voor de tweede keer in korte tijd zijn jonge ondernemers uit Knokke-Heist het slachtoffer geworden van hackers. Nadat eerder de uitbaters van La Roka hun sociale media kwijtraakten, zijn nu Benjamin (33) en Nathalie (31) van Kiki Beach in Duinbergen het slachtoffer. Maar de strandbaruitbaters weigeren toe te geven aan de chantage en maakten een nieuwe Instagrampagina.

“Urenlang heb ik geprobeerd om onze pagina terug te krijgen. Maar bij Instagram krijgen we geen gehoor.” Nathalie Sahm slaat een diepe zucht wanneer ze haar verhaal vertelt. Ze is, samen met haar echtgenoot Benjamin en hond Sam – zowat de mascotte van de zaak -, de trotse uitbaatster van strandbar Kiki Beach in Duinbergen, en bouwde de voorbije jaren zorgvuldig de Instagrampagina van de zaak uit. “Een massa volgers wilden we bewust niet. Enkel accounts die we kenden lieten we toe. We hadden zo’n 1.400 volgers, maar stuk voor stuk échte accounts en mensen die er bewust voor kozen om te weten waar we met Kiki Beach mee bezig waren”, legt Nathalie uit. “Die zijn we nu allemaal kwijt.”

Frustrerend

Hoe dat kon gebeuren? En waarom de hackers net Kiki Beach viseren? Daar heeft ze het raden naar. “Het enige wat we met zekerheid weten, is dat het enorm frustrerend is”, zegt Nathalie.

De strandbar is bij het brede publiek een minder bekende plek in Knokke-Heist, maar laat net dat misschien een van de troeven zijn. Want bij de eigen inwoners is het een populaire plek om te vertoeven. “We gebruikten Instagram om op een leuke manier te communiceren met onze klanten. Dat liep allemaal goed, tot ik twee dagen geleden plots werd afgemeld. Sterker nog: plots kregen we berichten van mensen dat er een post over cryptomunten op de pagina stond. Op dat moment beseften we meteen dat we gehackt waren.”

500 dollar

Het werd nog erger toen ook de mailbox van Nathalie, die gelinkt is aan het account, gehackt bleek. “Alle mails waren verwijderd, op één concept na. Een mail naar mezelf met een boodschap van de hackers in het Engels. Ze eisten 500 dollar om ons account terug te krijgen. Geld dat ik moest storten op een cryptorekening, maar wat we uiteraard niet hebben gedaan. Ze spraken ook dreigende taal dat ze alles konden volgen wat ik typte op mijn smartphone én ze me zelfs konden zien. Hen proberen te contacteren, mochten we al helemaal niet doen”, vertelt Nathalie. “We probeerden echt alles om onze account terug te krijgen, maar tevergeefs. In de tussentijd bleven er ook maar berichten gepost worden op de pagina. Pure spam over crypto en een zogezegd droomleven. Zaken waarvan ik alleen maar hoop dat al onze volgers wéten dat het niet van ons komt”, zucht Nathalie, die ondertussen een nieuwe pagina voor Kiki Beach heeft gemaakt in de hoop hun trouwe volgers opnieuw te kunnen bereiken. “Die pagina hebben we extra beveiligd. Het is iets wat we mensen alleen maar kunnen meegeven als boodschap: beveilig je sociale media zo goed en zo veel als mogelijk.” (MM)