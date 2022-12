Opnieuw brandstichting in Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald

In het leegstaande schoolgebouw Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald, bij Koksijde werd dinsdagmiddag al voor de derde keer dit jaar brand gesticht. Net als voorheen ging het om een kleine brand dat snel geblust werd. “Het ging om een kraker dat afval in brand had gestoken”, klinkt het bij de brandweer.

Het was dinsdagmiddag rond 15.15 uur toen een buurtbewoner grijze rook opmerkte uit het voormalige schoolgebouw. Er hing ook een brandlucht. De brandweer ging snel ter plaatse en had de situatie meteen onder controle. “In het gebouw werd een stapel afval in brand gestoken, wellicht door een kraker die zich wilde verwarmen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Alles was snel geblust.”

De politie deed de nodige vaststellingen. Het is echter al de derde keer dat er brand werd gesticht in het Home dit jaar. In februari gebeurde dat twee keer: de eerste keer werden gordijnen in brand gestoken, de tweede keer een oud wespennest. Maar al diverse keren eerder werd het verloederde gebouw bezocht door vandalen en werd meubilair vernield. De toegang werd ook al diverse malen gekraakt en de site is ook intrek bij urban explorers voor fotografie. Het gebouw was lange tijd amper afgesloten en de vele incidenten zijn een doorn in het oog van het gemeentebestuur van Koksijde.

Volledig omheind

“In het voorjaar hebben we beslist om de investeringsgroep die eigenaar is van het gebouw een aangetekende brief te sturen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Dirk Dawyndt (LB). “We waren de aanhoudende incidenten en het feit dat het gebouw zo vlot toegankelijk was beu. Er werd gehoor aangegeven want later verscheen een volledige degelijke omheining. Sindsdien waren geen incidenten meer. Maar ik zag onlangs dat er toch weer gaten waren gemaakt in de omheining. We weten dat er in het gebouw vaak een kraker verblijft. We zijn wel alert voor nieuwe incidenten.”

Nieuwbouwappartementen?

Home Mathilde Schroyens, genoemd naar een ex-burgemeester van Antwerpen, is al langer een doorn in het oog van de gemeente Koksijde. Het gebouw met aanpalend groot domein in de duinen ligt op de hoek van de Veurnelaan met de Berglaan in Sint-Idesbald. Sinds de jaren zestig kwamen duizenden Antwerpse kinderen er op zeeklassen, maar door opgestapelde verliezen werd het pand in 2013 door het Antwerpse stadsbestuur verkocht voor 9 miljoen euro. Sinds augustus 2014 staat het gebouw te verkommeren. Wat er met het gebouw zal gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Er was al sprake van een zorgcentrum of nieuwbouwappartementen. “Op dit moment is er nog steeds geen duidelijkheid. Er is nog geen aanvraag ingediend”, besluit Dawyndt. (JH)