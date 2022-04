Opnieuw 1 op 10 ongevallen met personen onder invloed, politie Diksmuide waarschuwt: “Stijgende trend”

Uit cijfers van de West-Vlaamse politiezone Polder, die bestaat uit de gemeenten Houthulst, Koekelare, Kortemark en Diksmuide, blijkt dat één op tien verkeersongevallen in het eerste deel van het jaar te maken had met alcohol of drugs. “Bovenop deze opmerkelijke cijfers komt de stijgende trend van het schijnbaar banaal gebruik van drugs in het verkeer”, waarschuwt de korpschef.

In het eerste kwartaal van 2022 gebeurden in de politiezone Polder 101 verkeersongevallen: 71 verkeersongevallen met stoffelijke schade, 29 verkeersongevallen met lichamelijk letsel en een verkeersongeval met dodelijke afloop. Naast een dodelijk slachtoffer, raakten ook vijf mensen zwaargewond en 31 lichtgewond.

Bij deze 101 ongevallen werden in totaal 152 mensen onderworpen aan een ademtest, waarbij acht personen positief testten en een persoon alarm liet optekenen.

Van zes personen onder invloed van alcohol, die betrokken waren in een verkeersongeval, werd hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

Vijf personen die betrokken waren in een verkeersongeval, legden een positieve speekseltest af voor het rijden onder invloed van drugs. Voor vier van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Tien rijbewijzen ingetrokken

In totaal werd van tien personen het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken naar aanleiding van het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dit is tien procent en vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar: op 87 verkeersongevallen reden toen negen bestuurders onder invloed van alcohol en drugs en werd voor zes bestuurders het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

“Bovenop deze opmerkelijke cijfers komt de stijgende trend van het schijnbaar banaal gebruik van drugs in het verkeer. Dus ook wanneer er geen ongeval gebeurt. Die trend merken we tijdens onze vele verkeerscontroles, waar we zwaar op inzetten”, zegt Johan Geeraert, korpschef van de politiezone.

(TP)