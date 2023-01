Oplichters verhuren meermaals appartement in Blankenberge, maar het bestaat niet

Spookverhuur, het is een criminele trend die steeds vaker komt opduiken. Afgelopen nieuwjaarsweekend vielen er opnieuw slachtoffers in Blankenberge: een jong gezin had een appartement gehuurd dat bij aankomst helemaal niet bleek te bestaan.

Carolien Dumoulin en Jurgen Milis uit het Vlaams-Brabantse Linter doen hun verhaal op Facebook. Ze wilden de overgang naar 2023 samen met hun twee zoontjes vieren aan de zee, en boekten een appartement via Facebook Marketplace. Eens ze waren aangekomen op de Zeedijk in Blankenberge, konden ze de zogenaamde verhuurder plots niet meer bereiken. Zowel het account als de advertentie waren plots verdwenen. Het gezin deed een aangifte bij de politie, maar hun geld zijn ze kwijt.

Meerdere slachtoffers

Volgens commissaris Jan Maertens van politiezone Blankenberge-Zuienkerke is het niet de eerste keer dat ze zo’n melding binnen krijgen: “Op dit adres, Félicien Ropshelling, werden al minstens tien mensen opgelicht. De straat en het opgegeven huisnummer bestaat wel, maar het appartement dat wordt geadverteerd helaas niet. Het voorschot of zelfs het volledige bedrag staat intussen wel al op de rekening van de spookverhuurders.

Bescherming

Deze vorm van oplichting komt volgens de commissaris het laatste decennium steeds vaker voor, ook op andere locaties. “Er zijn pieken en dalen, maar het aantal klachten stijgt zeker sinds de opmars van sociale media. Waarschijnlijk zelfs veel meer dan dat wij weten: een deel van de gedupeerden doen een aangifte bij hun eigen lokale politiezone in plaats van bij ons, anderen dienen gewoon geen klacht in omdat ze denken dat het toch niets uitmaakt. Dat klopt niet, we kunnen er misschien niet voor zorgen dat je je geld terugkrijgt, maar hoe meer aangiftes en informatie we hebben, hoe beter voor het onderzoek.”

“Boek altijd via erkende platformen. Het kost misschien meer, maar je bent tenminste beschermd”

Hoe kun je voorkomen dat je niet op dit slachtofferslijstje terechtkomt? “Ik raad vooral aan om te boeken via erkende platformen. Het kost misschien een beetje meer, maar je bent veel beter beschermd. Iedereen kan in vijf minuten een vals facebookprofiel aanmaken en mensen misleiden; je kan nergens op terugvallen als het fout loopt”, besluit Jan Maertens.