“Openbare orde aan station wordt grondig verstoord”: Politie Arro Ieper verscherpt controles stationsbuurt na agressie op spoorlijn 69

Zowel bestuur als oppositie zijn het erover eens dat er een onveiligheidsgevoel heerst in de Ieperse stationsbuurt. Naar aanleidingen van herhaaldelijke gevallen van agressie op de trein voert de politie geregeld systematische controleacties uit in de stationsbuurt. “We zien dat die acties vorig jaar succesvol waren, in de negatieve zin. Vandaar de noodzaak tot systematische identiteitscontroles”, zegt burgemeester Katrien Desomer.

Burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper) gaf al in december 2024 toestemming aan de politie om systematische identiteitscontroles op te leggen in een perimeter van 700 meter rond de stationsbuurt. Maandag moest de gemeenteraad het besluit bekrachtigen. In de motivatie om de toestemming te vragen, beschrijft de politie de veiligheidssituatie in de stationsbuurt als ronduit dramatisch.

“Door regelmatige vaststellingen van herhaalde feiten van fysieke agressie op de spoorlijn 69 Kortrijk-Poperinge kwam de vraag vanuit politiezone Vlas tot gecoördineerde acties in het kader van overlast rond treinstations waarbij deze stijgende problematiek ook aan de stationsomgeving op grondgebied van politiezone Arro Ieper merkbaar was en is”, klinkt het. “Dit leidt tot verstoringen van de openbare orde in een breed scala aan wangedrag en misdrijven, gaande van vechtpartijen en vandalisme tot misbruik van alcohol en verdovende middelen, weerspannigheid, agressie… Het lijdt geen twijfel dat de openbare orde in de stationsomgeving ernstig verstoord wordt door het groeiend onveiligheidsgevoel dat er veroorzaakt wordt door groepen mensen en individuen die er elkaar opzoeken om uiteenlopende overlast te veroorzaken of straatcriminaliteit te plegen. De acties in de stationsbuurten waren een succes, in die zin dat er heel wat onregelmatigheden werden vastgesteld.”

“Ik heb dat hier al meermaals aangekaart. Blijkbaar waren mijn punten dan toch terecht” – Nancy Six

Op de gemeenteraad citeerde oppositielid Nancy Six (Vlaams Belang) maandagavond: “Van november 2023 tot juni 2024 werden uit 14 gecoördineerde acties volgende vaststellingen gedaan: 36 inbreuken NMBS, 80 gerechtelijke pv’s waarvan 43 voor drugsbezit en 9 voor verboden wapendracht, 16 arrestaties… Van september 2024 tot en met december 2024 waren er zeven gecoördineerde acties: 11 arrestaties, 71 gerechtelijke pv’s…”

Criminaliteit

Reden genoeg voor Six om te spreken van meer dan alleen een onveiligheidsgevoel. “De term onveiligheidsgevoel kan maar beter aangepast worden naar onveiligheid. Of nog beter naar criminaliteit, aangezien de vaststellingen dit aantonen. Tijdens de debatten naar aanloop van de verkiezingen en in deze raad heb ik meermaals aangekaart dat de problemen in onder andere de Stationsstraat tot ergernis leiden van bewoners en passanten. Dat werd weggelachen en omschreven als stigmatisatie, verzuring en onverdraagzaamheid. Aangezien we overgaan tot systematische identiteitscontroles en fouilleringen waren mijn aangekaarte punten wellicht correct.”

Volgens Nancy Six reikt het criminaliteitsprobleem ook verder dan enkel de stationsbuurt. “De acties vinden plaats in een perimeter van 700 meter. Op de Vismarkt en de Kiekenmarkt zijn er toch ook geregeld problemen?”

Valentijn Despeghel van de grootste oppositiepartij Vooruit erkende het probleem in de stationsbuurt. “Maar om een correct beeld te krijgen van de problematiek zou ik graag weten hoeveel arrestaties er plaatsvonden in Ieper en hoeveel gerechtelijke pv’s effectief in onze stad zijn opgemaakt. Nu spreekt men over Wervik, Ieper en Poperinge. Voor hetzelfde geld werden al die arrestaties in Wervik en Poperinge verricht.”

Verlengd

“Die controles zijn verlengd na overleg met de politie en de collega’s uit Poperinge en Wervik”, antwoordde burgemeester Katrien Desomer (Team Ieper). “We zien dat die acties vorig jaar succesvol waren, in de negatieve zin. Vandaar ook de noodzaak. Dit gaat trouwens niet om systematische controles. Het gaat meestal om een georganiseerde actie waarbij bijvoorbeeld alle reizigers van een trein of bus die aan het station toekomt, gecontroleerd kunnen worden. In september en oktober waren er vier acties, in november en december waren er drie. Dit jaar is er al één geweest. De resultaten daarvan zijn nog niet binnen.”

De burgemeester benadrukte ook dat de perimeter van 700 meter rondom het stationsgebouw werd ingesteld door de politie. “Ik denk niet dat de Vismarkt en de Kiekenmarkt daar onder vallen. Het gaat om acties in de stationsomgeving. Mocht dat op de Vismarkt nodig blijken, dan zal dat deel uitmaken van een ander besluit. Wettelijk gezien kan je niet zomaar zulke acties toelaten over het hele grondgebied.”