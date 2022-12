Op werfbezoek in de Ieperse gevangenis: “Straks een van de modernste van het land”

Sinds 1 maart staat de gevangenis van Ieper in de steigers. Alle cellen ondergaan een grondige renovatie en het penitentiair complex krijgt er ook twee verdiepingen bij, goed voor 1.500 vierkante meter extra. De capaciteit moet van 100 naar 169 gedetineerden stijgen en vooral het comfort moet de hoogte in. “We zullen letterlijk en figuurlijk meer ademruimte krijgen”, zegt directeur Els Deloof. Met de renovatie gaat een investering van 11 miljoen euro gepaard.

Voor het eerst in de geschiedenis van ons land is een gevangenis volledig leeg gehaald om een uitgebreide renovatie mogelijk te maken. Begin dit jaar werden alle gedetineerden overgebracht naar de gevangenissen van Doornik, Oudenaarde, Gent en Brugge en sindsdien staat een groot deel van het historische complex in de steigers.

“Gevangenen krijgen letterlijk en figuurlijk een pak meer ademruimte”

In 2016 onderging de Ieperse gevangenis al een stevige opfrisbeurt. “Toen hebben we een nieuw gebouw opgetrokken voor onze sportzaal en bibliotheek, net als de leslokalen, bezoekzaal, ontvangstruimte en onze administratieve dienst”, legt Els Deloof (51) uit, sinds acht jaar gevangenisdirecteur. “Enkel de cellen werden toen niet onder handen genomen. Daar brengen we nu verandering in.”

Tegen eind volgend jaar moet de gevangenis klaar zijn. © Foto Kurt

En dat is meer dan nodig, benadrukt de directeur. “De cellen waren écht niet meer aangepast aan de hedendaagse noden. Het sanitair stond open en bloot in de cellen, zonder enige vorm van privacy. Bovendien moesten we vaak drie tot vijf mensen huisvesten in een cel die voor twee tot vier personen geschikt was. Onze officiële capaciteit bedroeg 56 plaatsen, in de praktijk verbleven hier 110 tot 125 gedetineerden.”

Organisch groeien

Daar wordt nu verandering in gebracht. Sinds de laatste gedetineerden eind februari het gebouw verlieten, wordt er keihard gewerkt. Ook een groot deel van het 110-koppige team van de gevangenis van Ieper is tijdelijk op andere locaties aan het werk. “Een 25-tal in het detentiehuis van Kortrijk, een goeie twintig zijn aan de slag in Brugge en Oudenaarde, hier te rplekke zijn we nog steeds met 23 mensen actief.”

De fitnessruimte in de gevangenis. © Foto Kurt

De bouwwerken zitten volledig op schema, valt te horen. “In december 2023 zou alles achter de rug moeten zijn. We plannen om vanaf begin 2024 de eerste gevangenen naar hier te laten terugkeren en onze populatie zo organisch te laten aangroeien. Er zal ook meer ruimte zijn, aangezien we twee extra verdiepingen met nieuwe cellen optrekken. De officiële capaciteit zal op 169 liggen, plus twaalf plaatsen in beperkte detentie. We zullen letterlijk en figuurlijk meer ademruimte krijgen en hopen dat overcapaciteit straks definitief tot het verleden behoort.”

De renovatie is best ingrijpend. De bestaande cellen zijn volledig gestript en krijgen net als de nieuwe een afgesloten sanitaire ruimte. De douche zal zich ook op de cel zelf bevinden, in plaats van op de gang en elke cel zal ook met een telefoon uitgerust zijn. De Ieperse gevangenis moet tegen eind volgend jaar een dertigtal monocellen (voor één persoon, red.) tellen, naast acht cellen voor drie mensen. De rest worden duocellen, waar twee gevangenen een plek zullen krijgen.

Gevangenisdirecteur Els Deloof in de oude vleugel, die ook volledig gerenoveerd wordt. © Foto Kurt

Tijdens de huidige verbouwingen wordt ook de kans gegrepen om het duurzame karakter van de site te verhogen. “Zo zullen we bovenop de nieuwe verdiepingen tachtig zonnepanelen plaatsen”, legt Els Deloof uit. “Als alles achter de rug is, zal Ieper over een van de modernste gevangenissen van het land beschikken. En kunnen we onze gedetineerden in de beste omstandigheden klaarstomen voor hun terugkeer naar de maatschappij.”