Op pad in Kortrijkse inbraakgevoelige Rodenburg-wijk: “Heb m’n job in tankstation opgegeven door de grenscriminaliteit”

Donderdag werd de nieuwe mobiele camera in de inbraakgevoelige Rodenburg-wijk aangekondigd door PZ Vlas en Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (TBSK), samen met nog een aantal andere maatregelen. De Kortrijkse deelgemeente is al sinds jaar en dag een target voor grenscriminelen. We gingen langs in de wijk en spraken enkele buurtbewoners. “Ik heb me ’s nachts vaak onveilig gevoeld wanneer ik naar huis ging.”

In de Robenburg-wijk, maar eigenlijk in de volledige Kortrijkse deelgemeente Marke, kampt men al even met een inbrakengolf. De grenscriminaliteit waar sprake van is, is een problematiek die Kortrijk overstijgt, want ook in Menen en Wervik ondervinden de inwoners dezelfde ongemakken. Het lijkt vooral om autodiefstallen te gaan, maar woninginbraken komen ook voor.

Maatregelen

Donderdag 13 februari kondigden PZ Vlas en Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe enkele maatregelen aan om de criminaliteitsgolf onder controle te krijgen. De volgende stappen worden gezet: een verhoogd politietoezicht, de inzet van een mobiele veiligheidscamera, inbraakpreventieacties in de wijk en via het SAVE-netwerk (wat al bestond, red.) en een doorgedreven rechercheonderzoek en informatie-uitwisseling. Donderdag werd de nieuwe camera geïnstalleerd aan het kruispunt van de Karel van Manderstraat en de Jan van Eyckstraat.

We gingen op zaterdagnamiddag even de temperatuur meten op de plek waar de camera voorlopig staat. Als eerste spraken we André Verype, een Markenaar die lang werkte in het tankstation langs de autosnelweg en dus de criminaliteit bij momenten vanop de allereerste rij meemaakte. “Ik heb in die periode van alles meegemaakt”, vertrouwt hij ons toe. “Er werd bijvoorbeeld vaak getankt zonder te betalen. Het waren vaak dezelfde figuren. Nu is dat natuurlijk niet meer mogelijk, want je moet eerst afrekenen. Ik weet nog goed dat we eens een valstrik hadden opgezet in samenwerking met de politie. Het was alsof ze het wisten, maar die nacht hebben ze benzine gestolen in Roeselare en niet bij ons.”

André deelt enkele verhalen uit de periode in het tankstation. (RB)

Job opgegeven

Het is maar één van de vele verhalen die André uit die periode heeft. Hij zegt er zelfs z’n job voor opgegeven te hebben. “Kijk, gelukkig heb ik nooit iets fysieks meegemaakt, maar ik voelde me wel vaak onveilig, zeker als ik na een nachtshift naar huis ging. Dan stonden ze me vaak op te wachten, omdat ze dachten dat ik het geld uit de kassa mee had. Ik ben vijfentwintig jaar geleden omwille van die enkele bandieten met de job gestopt. Dat was een opluchting voor mij.”

André geeft aan dat de problemen zich al tientallen jaren voordoen. “Het is zolang ik me kan herinneren dat we problemen hebben met de grenscriminaliteit. Het is ook niet enkel hier, maar ook in Rekkem, Menen en Wervik. We zitten hier zo dicht bij de grens, dus het is simpel, hé. Bij mij thuis is er nog nooit ingebroken, maar bij mijn buren wel al tweemaal. Er worden ook veel auto’s gestolen, zeker de laatste tijd.”

Volgens André leeft het alleszins onder de Markenaars: “De mensen hier zitten er enorm mee in. Je hoort via via wel vaak dergelijke verhalen. Het is echt verschillende keren per maand. Ik weet niet of die camera nu veel zal veranderen. Ik hoop wel dat het iets kan veranderen en dat ze ze nu sneller te pakken zullen krijgen.”

Kern aanpakken

Kort daarna spreken we ook nog een andere voorbijganger die met z’n hond uitlaat. Hij wenst anoniem te reageren en woont in de wijk. “Kijk, ik heb gelukkig een goede waakhond (lacht). Ik woon hier nu bijna twee jaar en er is nog niet ingebroken. Er is wel al eens ingebroken bij de vorige eigenaar. Het klopt dat de wijk een reputatie heeft, maar we moeten dat nu ook niet gaan opblazen.”

“Waarom niet eens gaan nadenken over een samenwerking met de Noord-Franse politiezones?”

“De camera lijkt me nu eerder iets om de buurtbewoners gerust te stellen. Het is eerder een symboolactie, een bestrijding van de gevolgen. Ik zou het beter vinden om de kern aan te pakken. Waarom niet eens gaan nadenken over een samenwerking met de Noord-Franse politiezones? Volgens mij is er ondertussen wel geweten over wie of wat het gaat.”

Aanwezigheid politie

Op het persmoment op donderdag verduidelijkte burgemeester Vandenberghe de komst van de camera. Die is er vooral om de aanwezigheid van de politie te onderstrepen. “Deze inbrekers slaan toe in wijken die vlakbij invalswegen liggen om zo snel terug richting de Franse grens te vluchten. Met deze aanpak willen we duidelijk maken, ook aan hen, dat de politie heel aanwezig en alert is in de Rodenburg en omgeving. De politie doet er alles aan om een doorbraak te forceren in deze dossiers en het aantal inbraken te doen dalen.” Nog even afwachten of de maatregelen effect hebben.