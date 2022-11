Oostendse twintiger krijgt jaar cel voor rol binnen phishingbende

Een 25-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar celstraf gekregen voor phishing en oplichting. Een tweede betrokkene kreeg tien maanden cel.

Op 25 april 2018 werd een vrouw uit Meerhout ei zo na 9.157 euro lichter gemaakt door een phishingmail, zogezegd van Argenta. Het geld kon gelukkig tijdig geblokkeerd worden door haar bank. Een kleine maand later had een 72-jarige man uit Menen minder geluk toen hij 4.810 euro van zijn rekening zag verdwijnen na het openen van een frauduleuze e-mail die leek uit te gaan van Axa. Op 5 juni 2018 werd een man uit Opglabbeek opgelicht via 2dehands.be. Hij had 265 euro betaald voor een festivalticket, maar had dat ticket nooit ontvangen.

Instagram-advertenties

Onderzoek wees uit dat het geld bij alle drie de feiten terecht kwam op de rekeningen van Oostendenaar Omid D. (26). Hij bekende dat hij via Instagram-advertenties in contact was gekomen met Nederlandse criminelen. Hij had in hun opdracht de rekeningen geopend, waarna hij hen de bankkaarten en pincodes ter beschikking stelde. In ruil was hem een aanzienlijke “commissie”. Maar die heeft hij uiteindelijk nooit ontvangen.

Valsmunterij

D. verklaarde dat hij een van de bankkaarten aan Oostendenaar Tibo D. (25) had bezorgd. Hij werd ook door Tibo D. vergezeld toen hij in opdracht van de Nederlanders 4.300 euro moest afhalen. Hij moest het geld vervolgens aan Tibo D. geven. Die laatste ontkende elke betrokkenheid, maar de rechtbank zag dat anders en gaf hem een jaar effectief. De Oostendenaar werd in het verleden al veroordeeld voor drugs, verboden wapenbezit en valsmunterij. Ook Omid D. werd al veroordeeld voor valsmunterij. Hij kreeg tien maanden cel. (AFr)