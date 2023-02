Oostendse tafelschuimer met voorliefde voor zware streekbieren krijgt een jaar cel

Een 44-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden celstraf gekregen, de helft met uitstel, voor liefst 29 feiten van afzetterij en een feit van woonstschennis.

Tussen oktober 2021 en september 2022 verliet Bart V. liefst 29 horecazaken zonder te betalen. In totaal liet hij 1.300 euro aan onbetaalde rekeningen achter. De man sloeg onder meer toe in bij Pura Vida in Oostende en Hotel Cordoeanier en Craenenburg in Brugge. Ook horecazaken in Antwerpen, Deurne, Gent en Roeselare kregen met V. te maken. Op vlak van eten was hij niet kieskeurig, maar qua drank had V. een duidelijke voorkeur voor zware streekbieren. Na zijn arrestatie verklaarde hij last te hebben van black-outs waardoor hij zich de feiten niet meer kon herinneren.

Etentjes in Oostende

Bart V. bleek lang niet aan zijn proefstuk toe. Op 6 januari vorig jaar kreeg hij drie maanden effectieve celstraf voor twee onbetaalde etentjes in Oostende. En voor de correctionele rechtbank in Hasselt kreeg hij in augustus 2021 ook al twee maanden cel. “En intussen hebben wij al opnieuw tien dossiers tegen de beklaagde lopen”, stelde procureur Joke Vandegehuchte.

Inbraak

In een ander dossier werd V. schuldig bevonden aan woonstschennis. Op zoek naar een slaapplaats drong de dakloze Oostendenaar op 5 november 2021 in Brugge de kelder van een woning binnen. Hij maakte er een fles wijn soldaat en lag zijn roes uit te slapen toen de bewoners, een ouder koppel, hem aantroffen. Het koppel barricadeerde de uitgang tot de politie arriveerde. (AFr)