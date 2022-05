Oostendse drugssmokkelaar op Roemeense Most Wanted-lijst opgepakt in Dominicaanse Republiek

Een 52-jarige Oostendenaar die op de ‘Most Wanted List’ van de Roemeense politie stond, is opgepakt in de Dominicaanse Republiek. Emmanuel ‘Manu’ Roos kreeg twee jaar cel in Roemenië, maar was toen al weggevlucht naar de Dominicaanse Republiek. Op Facebook lachte hij de Roemeense politie vierkant uit.

“Als ze mij kunnen pakken, dan liefst met haar.” Die boodschap schreef Emmanuel Manu Roos (51) op zijn Facebookprofiel bij een foto van een schaars geklede dame bij een politievoertuig. De Oostendenaar toonde zich op zijn sociale media allerminst onder de indruk van het feit dat hij op de Most Wanted List van de Roemeense politie stond.

Nu kon hij dus toch worden gearresteerd in de Dominicaanse Republiek. Hij zit intussen in een Roemeense cel. Dit gebeurde na een samenwerking met de politie in de Dominicaanse Republiek. Dat werd bevestigd door een familielid van de Oostendenaar. Ook in ons land heeft de man trouwens nog een celstraf openstaan voor een fraudezaak.