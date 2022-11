Ook GAIA dient nu officieel klacht in tegen Oudenburgenaar die goudvissen dronk tijdens avondje uit in Oostende

Dierenrechtenorganisatie GAIA heeft officieel klacht ingediend tegen de 28-jarige man uit Oudenburg die een tiental dagen geleden twee goudvissen opdronk tijdens een avondje stappen in Oostende. “We hopen dat ook de cafébaas zich burgerlijke partij stelt”, klinkt het bij Michel Vandenbosch.

Filip De Ceulaer, de uitbater van karaokebar Filip’s Place in Oostende, diende vorige week klacht in bij de politie nadat hij op camerabeelden te zien kreeg hoe een 28-jarige man uit Oudenburg de twee goudvissen uit een aquarium grabbelde, die in zijn bierglas gooide en ze vervolgens opdronk. De politie nam de zaak alvast ernstig, maar zij zijn niet de enigen die de zaak ernstig nemen.

Dierenmishandeling

Ook dierenrechtenorganisatie GAIA is geschokkeerd over de feiten en wil zich burgerlijke partij stellen als het tot een rechtszaak komt. “Wij hebben officieel klacht ingediend”, zegt Vandenbossch.

“Die kerel die die vissen heeft opgedronken mag de dans niet ontspringen. Zo’n feiten van dierenmishandeling mogen niet onbestraft blijven. We hopen dat het tot een rechtszaak komt en als dat zo is, dan zullen wij ons burgerlijke partij stellen. Dit zijn praktijken die absoluut bestraft moeten worden.”

Strengere straffen

Al het effectief tot een rechtszaak komt, dan riskeert de man een boete tussen 52 en 800.000 euro en een gevangenisstraf tussen 8 dagen en 5 jaar. Enkele maanden geleden werd nog een decreet goedgekeurd in het Vlaams parlement dat strengere straffen oplegt indien inbreuken worden vastgesteld op het dierenwelzijn.