Ook drugscrimineel ‘Dikke Nordin’ zegt niets met ontvoeringspoging van Van Quickenborne te maken te hebben

Na Flor Bressers eerder vandaag verklaart nu ook Nordin El Hajioui via zijn advocaten niets te maken te hebben met de ontvoeringspoging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Zijn advocaat Hans Rieder, die ook de advocaat is van Bressers, vraagt samen met raadsman Louis R. De Groote om de “sensationele en fantasierijke schrijfsels te verwijderen en de heer El Hajioui niet langer onnodig in zijn rust te verstoren”.

Na de verijdelde ontvoeringspoging van minister Van Quickenborne werd in de media druk gespeculeerd welke drugsbaron mogelijk de opdrachtgever kan zijn. Behalve de naam van Flor Bressers, een veroordeelde drugscrimineel uit Lommel die in een Zwitserse cel verblijft, viel ook de naam van ‘Dikke Nordin’ El Hajioui. Hij verblijft in Dubai, maar liet via zijn advocaten een verklaring verspreiden.

“De heer El Hajioui distantieert zich ten volle van dergelijke praktijken ten aanzien van gezagsdragers die zich dagelijks inzetten voor de Belgische bevolking”, zo klinkt het. In de verklaring staat dat hij geen reden zou hebben om iets te ondernemen tegen Van Quickenborne aangezien hij niet in een uitleveringsprocedure zit, niet in de cel en ook op geen andere manier in het nauw gedreven wordt door Justitie.

‘Dikke Nordin’ duikt echter op in minstens drie grote drugsdossiers, waarin in totaal 41 jaar cel tegen hem werd gevorderd. “In de rechtszaken waarin hij betrokken is, zal hij op gepaste wijze zijn verdediging voeren bij monde van zijn raadslieden. Zoals het in een rechtstaat behoort te gebeuren”, klinkt het.