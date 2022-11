Ontsnapte gedetineerde uit detentiehuis gevat in Roeselare

De dertiger die vorige week uit het detentiehuis in Kortrijk is ontsnapt, is gevat. Dat meldt het parket. Toen hij de politie zag, zette hij het opnieuw op een lopen en drong een huis binnen waar een bewoner aan het eten was. Kort daarna kon de politie hem arresteren. Hij zal de rest van zijn straf in de gevangenis van Brugge uitzitten.

De feiten dateren van afgelopen vrijdag, maar kwamen nu pas aan het licht. De man van 33 uit West-Vlaanderen, die veroordeeld werd voor drugsfeiten, kon een raam forceren en vluchten. Er werd een zoekactie gestart en de politie ontdekte dat hij vermoedelijk in Roeselare verbleef. Om zeker te zijn werd een drone ingezet, maar de man rook onraad en zette het op een lopen.

“Tijdens zijn vlucht drong hij een huis binnen waar de bewoner aan het eten was”, aldus Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen. “Wat verderop sprong hij van een afdak waarbij hij zijn enkel verzwikte. De politie heeft hem gearresteerd en hij zal de rest van zijn straf in de gevangenis van Brugge doorbrengen.”

Het detentiehuis is enkele maanden geleden geopend in een voormalig woonzorgcentrum. Daar kunnen alleen gedetineerden terecht die veroordeeld zijn tot minder dan drie jaar celstraf. Ze worden er voorbereid om binnenkort opnieuw vrij te komen.