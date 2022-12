Ontelbaar aantal kadavers ontdekt bij dierenkweker uit Harelbeke

Afgelopen week viel een dierenrechtenorganisatie, vergezeld van de politie, binnen bij een dierenkweker in Harelbeke. Meer dan 70 konijnen en cavia’s werden er in beslag genomen en ontelbare kadavers moesten er worden verwijderd. “We hebben al veel dingen gezien maar dit overtreft alles op de meest gruwelijke manier”, klonk het achteraf bij de organisatie.

Een tip van een alerte buurtbewoner zorgde ervoor dat de bal aan het rollen ging in Harelbeke. “Het kwam aan de oren van Daisy Fields, een van onze Vlaamse collega’s, dat het gruwelijk fout liep bij een kweker in Harelbeke. We besloten meteen over te gaan tot actie.”

Sophie Locatelli, communicatieverantwoordelijke voor het Waalse Animaux en Péril, nam contact op met politiezone Gavers en samen werd besloten om binnen te vallen.

Doodzieke dieren

“Wat we ter plaatse aantroffen, tartte werkelijk alle verbeelding”, klinkt het furieus. “Kooien die je amper kooien kunt noemen, een dikke laag modder en uitwerpselen die er de norm waren, en doodzieke dieren die er tussen de kadavers van gestorven beesten moeten zitten.”

“Van eten en drinken was amper sprake en zo ongeveer elke kooi was absoluut ongeschikt. Zo zaten er konijnen vast in een kooi die amper groot genoeg was voor hun lichaam. Overal lagen dode konijnen en cavia’s, met vaak trieste taferelen.”

Kinderboerderij

“Zo zat een koppel konijnen, samen met hun jongen, vast in een krakkemikkig hok en waren ze omringd door andere jongen die al weken waren gestorven. De eigenaar had blijkbaar de intentie om er een soort van kinderboerderij van te maken, maar had de zorg van de dieren onderschat. Hij had dan maar besloten om ze allemaal aan hun lot over te laten. Toen we hem confronteerden, toonde hij weinig tot geen interesse in het lot van de dieren.”

De politie besloot meteen over te gaan tot een inbeslagname van de nog levende dieren. “Meer dan 70 beestjes konden we op die manier meenemen. Ze werden geplaatst in zeven verschillende asielen”, verduidelijkt Sophie.

Infecties

“Een dierenarts werd ingeschakeld om de eerste zorgen toe te dienen en ook die sprak van een hallucinante situatie. Alle konijnen hadden last van etter die uit de oren liep en een konijn was zelfs compleet misvormd door tumoren. Zo ongeveer allemaal waren ze ondervoed of uitgemergeld.”

“Daarnaast waren infecties, een direct gevolg van de leefomstandigheden, schering en inslag. De Vlaamse overheid heeft nu twee maanden tijd om te beslissen wat er met de inbeslaggenomen dieren moet gebeuren. Wij hopen alvast dat de eigenaar stevig gestraft zal worden en dat hij nooit nog met dieren zal mogen werken.”