Onderzoeksrechter houdt man aan die studente in Brugge probeerde te verkrachten

De Brugse onderzoeksrechter heeft een man, die probeerde een studente te verkrachten in studentenresidentie Kotville in Sint-Michiels, dinsdag onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De verdachte werd door de wegpolitie zondagavond opgepakt, nadat kotgenoten de Franse nummerplaat van de dader noteerden.

Toen een jonge vrouw zondagavond haar fiets stalde in de kelders van Kotville in de Jozef Wautersstraat in Sint-Michiels, werd zij belaagd door een man. De dader was blijkbaar het slachtoffer gevolgd en trachtte haar naar verluidt vast te grijpen. De studente begon luid te roepen. Gelukkig voor haar bevonden er zich al andere studenten in de residentie. Die zijn op het geroep afgegaan.

Nummerplaat

De dader staakte zijn aanranding en vluchtte weg. Maar de kotgenoten van het slachtoffer noteerden de Franse nummerplaat van de verdachte en gaven dat door aan de politie. “Dank zij die signalering kon de federale wegpolitie de man korte tijd later van de weg plukken op de autostrade”, vertelt Lien Depoorter, woordvoerder van de politie Brugge.

Inmiddels werd de gearresteerde verdachte verhoord. De zaak is in handen van het parket. De dader werd dinsdag voor de onderzoeksrechter gebracht. Die plaatste hem onder aanhoudingsmandaat. Hij wordt officieel verdacht van poging tot verkrachting. De juiste identiteit van de Franse man kon nog niet door de politie bevestigd worden, want de verdachte gebruikt naar verluidt meerdere aliassen.

Camera?

Wellicht moeten ook camerabeelden een beter inzicht op de feiten geven. Kotville gaat er prat op een erg veilige residentie te zijn. In de infobrochure voor kandidaat-huurders benadrukt Kotville dat de residentie over camerabewaking en een afgesloten fietsenstalling beschikt, naast de permanente aanwezigheid van een conciërge.