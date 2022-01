Onderzoek naar bezit en verspreiding kinderporno door schooldirecteur Koninklijk Werk Ibis

Er zijn meer details gelekt over het gerechtelijk onderzoek dat gevoerd wordt naar Philip D., de algemeen directeur van de school Koninklijk Werk Ibis in Bredene. De man zou seksdates gehad hebben met jongeren, die gefilmd hebben en de beelden delen met gelijkgezinden. Hij is op non-actief gezet.

Woensdag raakte bekend dat Koninklijk Werk Ibis in Bredene – ook gekend als de ‘matrozenschool’ – algemeen directeur Philip D. op non-actief zette. De man, die sinds 1985 voor de school werkt en er sinds 1996 aan het hoofd staat, geniet er nochtans een onberispelijke reputatie. Over de reden voor de tijdelijke schorsing repte de school met geen woord. Ook de leerkrachten, laat staan de leerlingen of hun ouders, kregen niet te horen wat er aan de hand was.

“Ik weet waarom u belt en ik kan alleen maar zeggen dat het geheim van het onderzoek ons niet toelaat daar enige verklaring over af te leggen”, liet voorzitter van de raad van bestuur Willy Herteleer, de oud-stafchef van het leger, weten. Ook het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, onthield zich van enig commentaar en bevestigde enkel dat er inderdaad een gerechtelijk onderzoek loopt onder leiding van een onderzoeksrechter.

Ondertussen is gebleken dat er zo’n drie maanden geleden een klacht werd ingediend tegen Philip D. wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een huiszoeking vonden de speurders vervolgens op de laptop van D. een aanzienlijke hoeveelheid foto’s en filmpjes met daarop jonge jongens die seksuele handelingen stelden met volwassen mannen. Bovendien bleek uit het onderzoek al snel dat de beelden onder de volwassen mannen ook gedeeld werden in een geheim netwerk.

De video’s bleken gemaakt op hotel of op het strand, tijdens afspraakjes die gemaakt werden met de minderjarige jongens. Die zouden, volgens de huidige stand van het onderzoek, wel ingestemd hebben met de seksuele handelingen maar zouden niet geweten hebben dat ze ook gefilmd werden en dat de beelden nadien gedeeld werden. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om leerlingen van de school.

Seks met minderjarigen boven de zestien jaar is op zich niet strafbaar als die minderjarigen daarmee instemmen. De leeftijd van de jongens op de filmpjes en foto’s wordt nu door de speurders onderzocht. Wat wél strafbaar is, is daar beelden van maken en die delen. Als je dat bovendien doet zonder het medeweten van de betrokken, maak je je mogelijk schuldig aan voyeurisme. Philip D. werd voor de onderzoeksrechter geleid, maar die besloot hem terug vrij te laten in afwachting van het onderzoek. De andere mannen in de filmpjes moeten nog geïdentificeerd worden.

In een korte reactie benadrukt Koninklijk Werk Ibis dat de feiten op zich niets met de school te maken hebben. “Het bestuursorgaan van het Koninklijk Werk IBIS neemt kennis van een schrijven van de gerechtelijke instanties dat er een onderzoek loopt ten laste van Philip D., algemeen directeur van IBIS. Daarbij wordt bevestigd dat dit onderzoek de privé sfeer van dhr. D. betreft en dat IBIS als instelling daarbij niet betrokken is”, klinkt het.

De school heeft een rijke geschiedenis. In 1906 werd ze gesticht op initiatief van Koning Albert I en was in eerste instantie gericht op kinderen uit vissersfamilies waarvan de vader op zee om het leven was gekomen. Nog altijd richt de school zich op kinderen uit kwetsbare thuissituaties. Tot op vandaag staat in het logo van de school dat ze ‘onder hoge bescherming van Zijne Majesteit de koning’ staat. De school krijgt ook regelmatig bezoek van het koningspaar en andere prominenten. De leerlingen zijn te herkennen aan het typische marine-uniform.